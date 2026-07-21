USA: Biskupi domagają się wyjaśnienia okoliczności śmierci migrantów

Przewodniczący Podkomisji ds. Sprawiedliwości Rasowej i Pojednania przy Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych, biskup Daniel E. García, oraz przewodniczący Komisji ds. Migracji, biskup Brendan J. Cahill, wyrazili w wspólnym oświadczeniu zaniepokojenie w związku z kilkoma niedawnymi incydentami związanymi z kontrolami migracyjnymi, które doprowadziły do ofiar śmiertelnych, poinformował hiszpańskojęzyczny portal katolicki Aciprensa.

W oświadczeniu nawiązuje się m. in. do śmierci Meksykanina Lorenzo Salgado Araújo podczas interwencji w Houston 7 lipca oraz śmierć Kolumbijczyka Joana Sebastiána Durána Guerrero w stanie Maine 13 lipca. Według informacji przekazanych przez władze amerykańskie funkcjonariusze biorący udział w tych zdarzeniach działali w obronie własnej.

Ostrzeżenie przed dehumanizacją migrantów

Biskupi podkreślili, że każda nienaturalna śmierć człowieka jest powodem głębokiego smutku. Dyskryminacja rasowa narusza nadaną przez Boga godność człowieka oraz podsyca strach, nieufność i stwarza ryzyko niesprawiedliwych lub tragicznych konsekwencji. Jednocześnie ostrzegli przed dehumanizacją migrantów lub ogólnym potępianiem służb bezpieczeństwa. Organy państwowe muszą egzekwować prawo "w sposób humanitarny i z poszanowaniem podstawowych praw człowieka”. Dlatego też zaapelowali o "odpowiedzialność, przejrzystość i sprawiedliwość”, w połączeniu z kompleksowymi reformami systemu migracyjnego.

Według danych organizacji Human Rights Watch od początku kadencji prezydenta Donalda Trumpa w aresztach urzędu imigracyjnego ICE zmarło 52 osób. Organizacja przypisuje to między innymi złym warunkom przetrzymywania i brakowi opieki medycznej. Ponadto 13 lipca podczas transportu zatrzymanych między ośrodkami dla migrantów w stanie Georgia zmarł mężczyzna z Wenezueli.

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