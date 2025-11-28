Całkowite wstrzymanie migracji z Trzeciego Świata. Trump: Nie będziecie tu długo!

20-letnia żołnierka Gwardii Narodowej sierżant Sarah Beckstrom zmarła w czwartek w wyniku odniesionych obrażeń, natomiast sierżant Andrew Wolfe walczy o życie w szpitalu. Jego stan jest określany jako krytyczny. Gwardziści zostali zaatakowani z zaskoczenia przez imigranta z Afganistanu, byłego żołnierza Rahmanullaha Lakanwala.

Trump: Na stałe wstrzymam migrację ze wszystkich krajów Trzeciego Świata

Prezydent Trump opublikował na Truth Social długi wpis, w którym zapowiedział m.in, że na stałe wstrzyma migrację ze wszystkich krajów Trzeciego Świata, aby umożliwić systemowi amerykańskiemu pełne odrodzenie i usunie każdego, kto nie jest wartością netto dla Stanów Zjednoczonych bez względu na to, ile ten proces potrwa.

Prezydent życzył Wesołego Święta Dziękczynienia wszystkim wspaniałym amerykańskim obywatelom i patriotom. Znaczną część wpisu poświęcił problemowi masowej migracji, którą jego administracja zwalcza od pierwszego dnia m.in. poprzez największą w historii USA operację deportacyjną.

Prezydent USA: To obciążenie jest główną przyczyną dysfunkcji społecznych w Ameryce

"Oficjalna populacja cudzoziemców w Stanach Zjednoczonych wynosi 53 miliony osób (według spisu powszechnego), z których większość korzysta z pomocy społecznej, pochodzi z krajów upadłych, więzień, szpitali psychiatrycznych, gangów lub karteli narkotykowych. Oni i ich dzieci są wspierani przez masowe świadczenia od patriotycznych obywateli amerykańskich, którzy ze względu na swoje piękne serca nie chcą otwarcie narzekać ani sprawiać kłopotów w żaden sposób. Znoszą to, co stało się z naszym krajem, ale to ich zżera! Migrant zarabiający 30 000 dolarów i posiadający zieloną kartę otrzyma około 50 000 dolarów rocznie w postaci świadczeń dla swojej rodziny. Rzeczywista populacja imigrantów jest znacznie wyższa. To obciążenie uchodźcami jest główną przyczyną dysfunkcji społecznych w Ameryce, czego nie było po II wojnie światowej (niedostatek szkół, wysoka przestępczość, degradacja miast, przepełnione szpitale, niedobór mieszkań i ogromne deficyty itp.)" – napisał prezydent i podał kilka przykładów.

"Nie będziecie tu długo!"

"[...] Zakończę wszystkie federalne świadczenia i subwencje dla osób niebędących obywatelami naszego kraju, pozbawię naturalizacji migrantów, którzy podważają spokój wewnętrzny, i deportuję każdego cudzoziemca, który jest obciążeniem publicznym, zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub niekompatybilny z cywilizacją zachodnią. Cele te będą realizowane w celu osiągnięcia znacznej redukcji nielegalnej i destrukcyjnej populacji, w tym osób przyjętych w drodze nieautoryzowanego i nielegalnego procesu zatwierdzania" – zapowiedział Trump.

Na koniec wpisu prezydent zwrócił się do tych, którzy "nienawidzą, kradną, mordują i niszczą wszystko, co reprezentuje Ameryka" – "Nie będziecie tu długo!" – podkreślił.

Czytaj też:

Trump robi porządek z imigrantami wbrew lewicowym władzom lokalnym. Kolejna akcja