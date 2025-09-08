Trump robi porządek z imigrantami wbrew lewicowym władzom lokalnym. Kolejna akcja

Federalni agenci urzędu ds. imigracji przeprowadzili w weekend w Bostonie i okolicznych miejscowościach obławy na imigrantów. Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Tricia McLaughlin poinformowała, że aresztowano dziesiątki cudzoziemców.

Patriot 2.0. Trump konsekwentnie usuwa imigrantów przestępców

Lewicowa agencja prasowa Bloomberg pisze, że akcja była następstwem pozwu, jakie departament sprawiedliwości wniósł przeciwko miastu, ponieważ burmistrz Michelle Wu odmówiła współpracy z administracją prezydenta Trumpa w przywróceniu bezpieczeństwa i praworządności w mieście.

Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania (ICE) przekazał, że operacja o kryptonimie "Patriot 2.0" stanowiła kontynuację podobnych przedsięwzięć z maja. Wśród zatrzymanych znaleźli się cudzoziemcy oskarżeni o poważne przestępstwa, takie jak napaść seksualna, handel narkotykami czy działalność w gangach.

ICE zwróciła uwagę, że władze Bostonu prowadzą politykę przyzwolenia niebezpiecznym przestępcom pozostawać na wolności, zamiast umożliwiać ich deportację.

Lewicowa burmistrz Bostonu nie chciała współpracować

Burmistrz Michelle Wu z Partii Demokratycznej jest zwykle opisywana przez media jako progresywna demokratka, co oznacza sytuowanie jej bardziej na lewo od głównego nurtu Partii Demokratycznej.

W kampanii wyborczej Wu kładła nacisk na zieloną transformację, w tym dążenie do tzw. bezemisyjnego Bostonu. Popiera transport publiczny "za darmo". Jest też silnie zaangażowana w kwestie określane jako równość społeczna i równość klimatyczna.

USA. Podatnicy nie muszą już płacić na nielegalnych przybyszów

Przypomnijmy, że w lutym Trump podpisał też rozporządzenie wykonawcze mające za celu zapewnienie, że podatki będą wykorzystywane do ochrony interesów obywateli amerykańskich, a nie nielegalnych imigrantów. W kolejnych miesiącach amerykańskie władze intensyfikowały działania mające na celu przywrócenie w USA porządku. Waszyngton pozbawił nielegalnych imigrantów szeregu świadczeń finansowanych z podatków, wskazując, że jest to posunięcie stanowiące element szerszej szerokiej strategii mającej na celu ograniczenie marnotrawstwa środków rządowych.

W lipcu administracja Trumpa przedstawiła kolejne szczegółowe rozwiązania, które uniemożliwią nielegalnym imigrantom dostęp do ponad 15 federalnych programów pomocowych z kieszeni podatników. Do tej pory na nielegalnych cudzoziemców wydano w ramach tych programów już 40 miliardów dolarów.

Działania administracji Donalda Trumpa przynoszą efekty. Deportacje nielegalnych migrantów, prowadzone systematycznie przez amerykańskie służby, przyniosły znaczny spadek bezprawnych wtargnięć na terytorium USA. Jeśli chodzi o napływ nowych nielegalnych przybyszów, to został on całkowicie powstrzymany.

