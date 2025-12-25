TVP zalega z pieniędzmi. Sprawa może trafić do sądu
TVP zalega z pieniędzmi. Sprawa może trafić do sądu

Dodano: 
Logo TVP na siedzibie stacji przy ul. Woronicza w Warszawie
Logo TVP na siedzibie stacji przy ul. Woronicza w Warszawie Źródło: PAP / Paweł Supernak
Telewizja Polska wciąż nie zapłaciła dziesiątek milionów złotych zobowiązań wobec ZAiKS. Nadawca już otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty. Związek nie wyklucza wytoczenia procesu.

Jak podaje portal Wirtualne Media, Telewizja Polska ponownie zalega ZAiKS-owi z tantiemami, a nieuregulowane zobowiązania wobec twórców za mijający rok stanowią 90 proc. wszystkich należności.

"Zaległości dotyczą całego roku 2025 i są to kwoty idące w dziesiątki milionów złotych. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, nie będziemy mogli dokonać rozliczenia wynagrodzeń autorskich według obowiązujących zasad" – przekazało biuro prasowe ZAiKS, w odpowiedzi na pytania serwisu.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłym roku, gdy TVP uregulowała należność "z opóźnieniem i po wielokrotnych interwencjach". Teraz nadawca publiczny otrzymał od ZAiKS monit i wezwania do zapłaty. Przeprowadzono również rozmowy z władzami spółki. O sytuacji zostało poinformowane Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Finansów, a także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W grudniu ZAiKS wysłał ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Związek nie wyklucza jednak wejścia na drogę sądową z nadawcą.

"ZAiKS jest dla twórców i użytkowników gwarantem legalnego korzystania z twórczości, zatem mamy nadzieję, że nasze działania odniosą pozytywny skutek i że zaległości w płatnościach zostaną jak najszybciej uzupełnione. Jeśli nie, będziemy zmuszeni dochodzić wynagrodzeń dla twórców w sądzie. Przede wszystkim jednak oczekujemy, że problem ten zostanie rozwiązany systemowo i nie będzie się powtarzał w przyszłości" – przekazał portalowi wirtualnemedia.pl ZAiKS.

Tak tłumaczy się TVP

Serwis zapytał o sprawę TVP. Telewizja publiczna zapewniła, że sprawę zobowiązań wobec artystów traktuje poważnie. W odpowiedzi wskazała jednak na problemy finansowe spółki wynikające m.in. z działań KRRiT.

"Telewizja Polska znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, dlatego nie jest w stanie na bieżąco regulować wszystkich swoich zobowiązań. Na koncie wciąż nie ma 174,8 mln zł z tytułu środków abonamentowych, które z powodu bezprawnych działań KRRiT leżą zamrożone na depozytach sądowych (z 316,2 mln zł należnego TVP abonamentu w 2024 r. KRRiT dotychczas przekazała spółce jedynie 141,4 mln zł)" – czytamy w odpowiedzi biura prasowego TVP, której treść przytaczają Wirtualne Media.

Źródło: Wirtualne Media / DoRzeczy.pl
