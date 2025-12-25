TVP zalega z pieniędzmi. Sprawa może trafić do sądu

Jak podaje portal Wirtualne Media, Telewizja Polska ponownie zalega ZAiKS-owi z tantiemami, a nieuregulowane zobowiązania wobec twórców za mijający rok stanowią 90 proc. wszystkich należności.

"Zaległości dotyczą całego roku 2025 i są to kwoty idące w dziesiątki milionów złotych. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, nie będziemy mogli dokonać rozliczenia wynagrodzeń autorskich według obowiązujących zasad" – przekazało biuro prasowe ZAiKS, w odpowiedzi na pytania serwisu.

Ostateczne wezwanie do zapłaty

Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłym roku, gdy TVP uregulowała należność "z opóźnieniem i po wielokrotnych interwencjach". Teraz nadawca publiczny otrzymał od ZAiKS monit i wezwania do zapłaty. Przeprowadzono również rozmowy z władzami spółki. O sytuacji zostało poinformowane Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Finansów, a także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

W grudniu ZAiKS wysłał ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty. Związek nie wyklucza jednak wejścia na drogę sądową z nadawcą.

"ZAiKS jest dla twórców i użytkowników gwarantem legalnego korzystania z twórczości, zatem mamy nadzieję, że nasze działania odniosą pozytywny skutek i że zaległości w płatnościach zostaną jak najszybciej uzupełnione. Jeśli nie, będziemy zmuszeni dochodzić wynagrodzeń dla twórców w sądzie. Przede wszystkim jednak oczekujemy, że problem ten zostanie rozwiązany systemowo i nie będzie się powtarzał w przyszłości" – przekazał portalowi wirtualnemedia.pl ZAiKS.

Tak tłumaczy się TVP

Serwis zapytał o sprawę TVP. Telewizja publiczna zapewniła, że sprawę zobowiązań wobec artystów traktuje poważnie. W odpowiedzi wskazała jednak na problemy finansowe spółki wynikające m.in. z działań KRRiT.

"Telewizja Polska znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, dlatego nie jest w stanie na bieżąco regulować wszystkich swoich zobowiązań. Na koncie wciąż nie ma 174,8 mln zł z tytułu środków abonamentowych, które z powodu bezprawnych działań KRRiT leżą zamrożone na depozytach sądowych (z 316,2 mln zł należnego TVP abonamentu w 2024 r. KRRiT dotychczas przekazała spółce jedynie 141,4 mln zł)" – czytamy w odpowiedzi biura prasowego TVP, której treść przytaczają Wirtualne Media.

