Dziennikarka TVP nie wytrzymała. "Wsadźcie sobie ten znicz"

W piątek wieczorem odbyła się ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan – Cortina 2026. Już po zakończeniu ceremonii dziennikarka zamieściła wpis w sieci, w którym ostro skrytykowała imprezę. Biedrzycką wyprowadził z równowagi widok rosyjskich sportowców. W swoim komentarzu dziennikarka nawiązała do wojny rosyjsko-ukraińskiej i sytuacji ukraińskich żołnierzy na froncie.

"Poziom żenodromu podczas dzisiejszej ceremonii otwarcia zimowych IO przekroczył skalę. I powiem tak: pozdrawiamy ukraińskich chłopców w okopach przy -20 stopniach. "PIĘKNY CZAS! Marzeń, determinacji i przesuwania granic. Te Igrzyska należą do was! Inny świat jest możliwy!!!!" Tak dziś mówiono. Tymczasem ruscy sportowcy w rywalizacji. Nie chcę takiego świata. Wsadźcie sobie ten znicz olimpijski w sam środek... Kremla" – napisała w mediach społecznościowych.

"Niespecjalnie chcę psuć atmosferę podniosłego nastroju (Andrea Bocelli jak zwykle genialny a "Nessun dorma" umarłego z grobu podniesie), ale… magia igrzysk? Żart" – dodała.

Nawrocki dopinguje polskich sportowców

Media społecznościowe obiegł krótki fragment z oficjalnej prezentacji reprezentacji Polski. Internauci zwrócili uwagę na słowa Piotra Sobczyńskiego, który wraz z Markiem Rudzińskim komentował ceremonię otwarcia na antenach TVP 1 i TVP Sport. Komentatorzy TVP zignorowali bowiem fakt, że w uroczystości otwarcia uczestniczył polski prezydent. Sprawa wywołała spore poruszenie w sieci.

Tymczasem prezydent Karol Nawrocki już w piątek kibicował polskim sportowcom podczas pierwszych olimpijskich zmagań, w łyżwiarstwie figurowym. W czwartek głowa państwa uczestniczyła w obiedzie wydawanym przez przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry. Wziął w nim także udział m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance.

Na marginesie sportowej rywalizacji, prezydent Nawrocki spotkał się w Mediolanie z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym o współpracy wojskowej, bieżących kwestiach bezpieczeństwa oraz udziale Polski w pracach grupy G20.

