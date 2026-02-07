Vance wygwizdany podczas otwarcia igrzysk. Reaguje Trump

Podczas piątkowej ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 na stadionie San Siro w Mediolanie obecny był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wraz z małżonką Ushą Vance. Para obserwowała widowisko z trybun honorowych, a jej obecność była kilkukrotnie pokazywana na telebimach.

W momencie pojawienia się wizerunku amerykańskiego wiceprezydenta na ekranach stadionowych część publiczności zareagowała gwizdami i buczeniem.

Zdarzenie zostało odnotowane przez media relacjonujące ceremonię. Dziennikarze podkreślają kontrast pomiędzy chłodnym przyjęciem polityka a entuzjastyczną reakcją widowni na defiladę reprezentacji sportowych, w tym ekipy Stanów Zjednoczonych.

J.D. Vance, który objął urząd w styczniu 2025 r., przez cały czas trwania ceremonii zachowywał spokój, nie reagując na zachowanie części widzów.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Prezydent USA stwierdził, że "to zaskakujące, bo ludzie go lubią". Zwrócił uwagę, że Vance występował w obcym kraju, przez co – jego zdaniem – reakcje mogły się różnić od tych, jakie byłyby w Stanach Zjednoczonych.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zgromadziła na trybunach kilkadziesiąt tysięcy widzów oraz liczne delegacje zagraniczne. Igrzyska potrwają do 22 lutego, a arenami zmagań będą obiekty sportowe w Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo oraz innych miejscowościach północnych Włoch.

Polskę będzie reprezentować 60 sportowców. Dotychczasowy dorobek naszych zawodników w zimowych igrzyskach to 23 medale – po siedem złotych i srebrnych oraz dziewięć brązowych.

