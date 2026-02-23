Tomasiak otrzymał gigantyczny "bonus" za trzy medale. Zmieniono zasady

19-letni Kacper Tomasiak wywalczył na tegorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech trzy medale w skokach narciarskich. W dorobku zawodnika z Bielska-Białej znajduje się: srebro wywalczone na skoczni normalnej, brąz ze skoczni dużej oraz srebro w konkursie duetów, gdzie Tomasiak wystąpił wraz z Pawłem Wąskiem.

Tym samym 19-letni skoczek dołączył do wąskiego grona polskich multimedalistów, którzy zdobyli trzy medale na jednych igrzyskach. W gronie tym znajdują się Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak oraz Justyna Kowalczyk. Tomasiak został także najmłodszym polskim medalistą w historii Zimowych Igrzysk Olimpijskich, bijąc rekord Wojciecha Fortuny z 1972 r. z Sapporo.

Trzy medale jak jeden złoty. Tomasiak dostał mieszkanie

Za swoje sukcesy Kacper Tomasiak otrzymał jeszcze jedną nagrodę. Chodzi o dwupokojowe mieszkanie od sponsora PKOl. Początkowo mieszkanie miało trafić tylko do tego sportowca, którzy zostanie mistrzem olimpijskim. Jednak żaden polski zawodnik nie zdobył na Igrzyskach we Włoszech złotego medalu.

Firma Profbud zdecydowała się zmienić kryteria. W poniedziałek w programie "Dzień dobry TVN" Kacper Tomasiak otrzymał symboliczny złoty klucz do apartamentu w Warszawie. – Ten klucz to jest dosłownie klucz do miasta polskich mistrzów olimpijskich. Za to, co dałeś Polakom, za te emocje, wzruszenia, chcemy wręczyć ci klucz do twojego własnego mieszkania w tym miejscu – oświadczyła Anna Wojdyga, przedstawicielka firmy Profbud. – Mamy taką misję, że tam chcemy wychować przyszłego olimpijczyka – dodała.

Portal Interia zwrócił uwagę na to, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia po Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 r. Wówczas nagrodę w postaci mieszkania dostała nie tylko mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław, ale również trzy indywidualne zdobywczynie drugich miejsc: Klaudia Zwolińska, Daria Pikulik i Julia Szeremeta.

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich znajduje się przy ulicy Puławskiej w Warszawie, w bliskiej odległości od Lasu Kabackiego. Partnerem projektu jest Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej i zawodnik FC Barcelony.