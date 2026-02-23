Polskie wątki w aferze Epsteina. Komunikaty ministerstwa i prokuratury

Zespół w resorcie sprawiedliwości został utworzony w celu "wszechstronnego zbadania informacji dotyczących działań mogących wypełniać znamiona przestępstw, podejmowanych przez polskich obywateli lub względem polskich obywateli, a także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Jeffreya Epsteina i osoby z nim współpracujące".

W komunikacie MS podkreślono, że powołanie zespołu ma związek z publikacją przez Departament Sprawiedliwości USA ok. 3 mln stron dokumentów dotyczących sprawy Epsteina, w których pojawiają się również wątki związane z obywatelami polskimi.

"Planowane jest wystąpienie do strony amerykańskiej o przekazanie wszystkich utajnionych dokumentów w celu pełnego zbadania sprawy, w tym ewentualnych przestępstw handlu ludźmi oraz przestępstw o charakterze pedofilskim na terytorium RP" – czytamy.

Afera Epsteina. Zespół Żurka ds. polskich wątków powołany

Zespół zajmie się w szczególności: analizą informacji dotyczących potencjalnych przestępstw związanych z działalnością Epsteina w kontekście polskich wątków, wypracowaniem strategii postępowania zmierzającej do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności sprawy, zapewnieniem efektywnej współpracy organów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa oraz ściganiem sprawców przestępstw, a także wsparciem prokuratorów w prowadzonych przez nich czynnościach w zakresie objętym działaniami zespołu.

Jak podało MS, w skład zespołu wchodzą: przewodniczący (minister sprawiedliwości) oraz członkowie: przedstawiciele ministra sprawiedliwości, przedstawiciele prokuratora generalnego, przedstawiciele prokuratora krajowego, przedstawiciel ministra cyfryzacji, przedstawiciel ministra spraw wewnętrznych i administracji, przedstawiciel koordynatora służb specjalnych, przedstawiciel szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedstawiciel komendanta głównego policji oraz przedstawiciel komendanta głównego Straży Granicznej.

– Zespół będzie pracował w sposób systematyczny i merytoryczny, w ścisłej współpracy z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i ściganie przestępstw. Naszym celem jest pełne wyjaśnienie sprawy oraz zapewnienie, że każda potencjalna ofiara otrzyma należytą ochronę, a ewentualni sprawcy poniosą odpowiedzialność – powiedział szef MS Waldemar Żurek, cytowany w komunikacie.

Posiedzenia zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Udział w pracach zespołu ma charakter nieodpłatny – podkreślono.

Prokuratura powołuje specjalny zespół

Prokuratura Krajowa poinformowała z kolei o powołaniu przez prok. Dariusza Korneluka zespołu śledczego nr 5 "do prowadzenia postępowania przygotowawczego dotyczącego działalności międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko wolności seksualnej".

Jak czytamy w komunikacie PK, przedmiotem prac zespołu będzie "działalność w latach 2005-2018 w Stanach Zjednoczonych, Polsce i innych krajach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, z udziałem obywateli Polski, zajmującej się handlem ludźmi poprzez werbowanie osób małoletnich przy użyciu podstępu oraz wprowadzanie ich w błąd co do możliwości zrobienia kariery w agencjach mody, w celu ich seksualnego wykorzystania oraz dopuszczania się przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

W skład zespołu weszło trzech doświadczonych prokuratorów pracujących w Prokuraturze Krajowej – podano.

