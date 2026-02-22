W czyjej Polsce?

PODSŁUCHANE Szymon, a ty to w której w końcu jesteś Polsce?
No jak, Donald – zawsze w biało-czerwonej!
Oj dobra, weź nie chrzań. O partię pytam. Bo sam się już pogubiłem.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
