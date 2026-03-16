Pilny komunikat banku. Klienci mogą mieć problemy

Na stronach banku w mediach społecznościowych pojawił się komunikat, w którym ostrzeżono klientów, że mogą mieć trudności z korzystaniem z kilku usług.

"W tym momencie mogą występować trudności z: logowaniem do aplikacji mobilnej oraz do serwisu transakcyjnego i płatnościami" – czytamy.

Bank przeprosił za niedogodności i poinformował, że pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług.

Limity w bankomatach

W ostatnim czasie klienci banków w Polsce musieli zapoznać się kilkoma zmianami w systemie funkcjonowania największej sieci bankomatów w kraju. OD 19 lutego operator sieci bankomatów Euronet wprowadził nowy limit wypłat gotówki przy użyciu kodu BLIK.

Limit jednorazowej wypłaty został obniżony z 800 zł do 200 zł. Zmiana dotyczy tylko bankomatów sieci Euronet. Użytkownicy systemu BLIK nadal mogą korzystać z innych bankomatów w Polsce, gdzie limity wypłat pozostają wyższe lub zależą od warunków banku.

"Od 19 lutego 2025 r. sieć Euronet wprowadziła limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki BLIKIEM w swoich urządzeniach. Zmiana dotyczy wyłącznie tej sieci i nie wpływa na dostępność wypłat w pozostałych bankomatach w Polsce. Użytkownicy BLIKA mogą nadal swobodnie korzystać z ponad 13 000 bankomatów działających w sieciach największych banków oraz innych operatorów, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne" – czytamy w komunikacie.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną.

Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP), która zapewnia, że stale rozwija możliwości BLIKA tak, aby system był jak najbardziej funkcjonalny dla jego użytkowników.

