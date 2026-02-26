Potężna awaria polskiego banku. Nie działają nawet infolinie

Potężna awaria dotknęła klientów największego polskiego banku. PKO BP zmaga się z problemami w działaniu aplikacji oraz serwisu internetowego. Jak donoszą branżowe media, nie ma możliwości płatności kartą i BLIKiem. Nie działają również infolinie. Problemy rozpoczęły się ok. godziny 15.30.

"Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności" — przekazał bank na swojej stronie na Facebooku.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW, wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Limity wypłat w bankomatach

Operator sieci bankomatów Euronet wprowadził nowy limit wypłat gotówki przy użyciu kodu BLIK. Zmiany obowiązują od czwartku, 19 lutego. Sprawa dotyczy klientów wszystkich banków w Polsce, w tym również PKO BP.

Limit jednorazowej wypłaty został obniżony z 800 zł do 200 zł. Zmiana dotyczy tylko bankomatów sieci Euronet. Użytkownicy systemu BLIK nadal mogą korzystać z innych bankomatów w Polsce, gdzie limity wypłat pozostają wyższe lub zależą od warunków banku.

"Od 19 lutego 2025 r. sieć Euronet wprowadziła limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki BLIKIEM w swoich urządzeniach. Zmiana dotyczy wyłącznie tej sieci i nie wpływa na dostępność wypłat w pozostałych bankomatach w Polsce. Użytkownicy BLIKA mogą nadal swobodnie korzystać z ponad 13 000 bankomatów działających w sieciach największych banków oraz innych operatorów, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne" – czytamy w wydanym komunikacie.

