Ekspansja zagraniczna PKO Banku Polskiego. Dwa nowe kraje na liście

PKO BP podał w komunikacie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy podwoił liczbę jednostek zagranicznych i osiągnął cele ekspansji zagranicznej zaplanowane na 2025 r. w strategii "Numer 1 i kropka". Plan na lata 2025-2027 zakłada czterokrotne zwiększenie liczby jednostek zagranicznych – przedstawicielstw i oddziałów korporacyjnych – do 12 w krajach UE.

– Zamierzamy rozbudować sieć zagraniczną do dwunastu jednostek działających na terenie UE, co oznacza jej czterokrotne powiększenie w zaledwie trzy lata. Obecny stan aktywów zagranicznych oddziałów korporacyjnych w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rumunii to około 6 mld zł. Rozwój sieci pozwoli nam znacząco zwiększyć tę kwotę – powiedział wiceprezes Marek Radzikowski, cytowany w komunikacie.

Poprzez rozwój sieci zagranicznej bank wspiera polskie firmy prowadzące działalność na nowych rynkach. Przedstawicielstwa w Szwecji i Litwie mają m.in. promować markę PKO BP, będą analizowały rynki oraz prowadziły działalność marketingową. Obecność banku w tych krajach pomoże w wyszukiwaniu wartościowych transakcji, które będą realizowane transgranicznie – podano.

Przedstawicielstwa pozwolą bankowi jeszcze lepiej rozeznać się w rynkowej sytuacji i możliwościach biznesowych w danych krajach, a w dłuższej perspektywie, na decyzję o ewentualnym przekształceniu przedstawicielstw w oddziały – podkreślono w komunikacie.

Dlaczego właśnie Litwa i Szwecja? Wiceprezes PKO BP tłumaczy

– Litwa to naturalny kierunek ekspansji. Działa tam wiele firm z polskim kapitałem, a kraj intensywnie inwestuje w zieloną energię i infrastrukturę. Szwecja to rynek o rosnącej aktywności polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach przemysłowych i technologicznych. Naszą rolą jest wspierać je w rozwoju i budowaniu pozycji na nowych rynkach" – dodał Radzikowski.

W najbliższych miesiącach bank planuje otwarcie trzeciego przedstawicielstwa oraz uruchomienie czterech nowych oddziałów korporacyjnych w UE do końca 2027 r. PKO Bank Polski posiada oddziały zagraniczne w Niemczech, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest również obecna na Ukrainie poprzez KredoBank, a w ramach bankowości korespondenckiej obsługuje rozliczenia z ponad 1300 instytucjami w 23 walutach, co stanowi 50 proc. rynku międzybankowego w Polsce.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

