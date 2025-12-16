Banki zarobiły więcej. Wielomiliardowy wynik

"Wynik finansowy netto na koniec października 2025 r. wyniósł 40,5 mld zł. Wynik ten był wyższy o 5,2 mld zł (+14,6 proc. r/r) od wyniku osiągniętego na koniec października 2024 r. Wynik finansowy netto w ujęciu miesięcznym wyniósł w październiku 4,2 mld zł i był wyższy o 1,4 mld zł (+49,7 proc. m/m) od wyniku osiągniętego w poprzednim miesiącu" – czytamy w prezentacji.

W okresie styczeń-październik 2025 r. wynik z odsetek wyniósł 92,19 mld zł (+4,2 proc. r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 16,8 mld zł (+2,5 proc. r/r). Koszty działania wyniosły 45,63 mld zł (+8,8 proc. r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 4,95 mld zł (-19,6 proc. r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec października br. wyniósł 15,58 proc. (wobec 15,82 proc. miesiąc wcześniej i 14,93 proc. rok wcześniej), a ROA sięgnął 1,31 proc. (wobec odpowiednio: 1,32 proc. i 1,26 proc.), wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec października 3,61 proc. wobec 3,64 proc. miesiąc wcześniej i 3,82 proc. rok wcześniej, podano w prezentacji Komisji.

Wskaźnik obciążenia przychodów operacyjnych sektora bankowego kosztami (C/I) wyniósł na koniec października 43,6 proc. wobec 43,4 proc. miesiąc wcześniej i 46 proc. rok wcześniej.

Na koniec września 2025 r. wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 21,4 proc. (TCR) i 20 proc. (T1), podała też Komisja Nadzoru Finansowego.

Na koniec października 2025 r. działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 488 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

