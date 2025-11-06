Kredyty Polaków. Zauważono ciekawy trend

Bank PKO BP podał, że zarobił 2,8 mld zł. Z kolei BNP Paribas wskazał na zarobek rzędu 700 mln zł. "Tylko trzy z giełdowych banków lekko rozczarowały, ale dwa z nich: mBank i BNP Paribas BP jednocześnie znacząco zwiększyły zyski rok do roku" – informuje Business Insider Polska.

Serwis wskazuje, że zyski banków budowała poprawa spłacalności kredytów, a także powiązane z tym trendem niższe koszty ryzyka i rozwiązywanie rezerw.

Spadek wskaźnika złych kredytów

Jak podaje businessinder.com.pl, w przypadku Alior Banku wskaźnik złych kredytów (NPL) spadł o aż 0,81 pkt proc. rok do roku. Obecnie wynosi on 6,29 proc. portfela kredytowego. Jednak bank operuje na wyższej marży odsetkowej, przez co ryzyko jest częściowo zrekompensowane.

"Znacząca poprawa jakości portfela kredytowego miała miejsce jeszcze w mBanku, który dzięki temu ma jeden z najlepszych portfeli na rynku, gdzie tylko 3,4 proc. kredytów zakwalifikowano jako niespłacane (koszyk 3). W kredytach hipotecznych tego banku zaledwie 1,07 proc. jest źle spłacanych" – podaje Business Insider Polska.

Serwis wskazuje, że lepszym portfelem może się pochwalić tylko BNP Paribas, w którym złe kredyty to tylko 3 proc. (w przypadku kredytów hipotecznych NPL wynosi 1,3 proc.) i stanowią je głównie kredyty instytucjonalne. "Tu nastąpiła znacząca poprawa portfela kredytów dla rolników, gdzie wskaźnik złych pożyczek spadł do 4,4 proc. z 5,6 proc. 12 miesięcy wcześniej" – czytamy.

RPP obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych, w tym referencyjną do 4,25 proc.

Posiedzenie RPP odbyło się w dniach 4-5 listopada. W komunikacie opublikowanym w środę podano, że Rada zdecydowała się obniżyć wszystkie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego o 0,25 pkt proc. do poziomu:

– stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 6 listopada 2025 r.

Wcześniej RPP obniżyła stopy procentowe w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. i w maju br. o 50 pb. Łącznie od początku tego roku Rada obniżyła stopy o 150 pb.

