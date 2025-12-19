Pożyczka UE dla Ukrainy. Ujawniono dodatkowe koszty

W piątek (19 grudnia) w Brukseli zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły Czechy, Węgry i Słowacja.

Szefowie państw i rządów UE nie osiągnęli porozumienia w sprawie przekazania Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów, głównie z powodu sprzeciwu Belgii, która obawia się odwetu ze strony Moskwy.

UE zapłaci Ukrainie 3 mld euro rocznie odsetek od pożyczki

Według portalu Politico, który powołuje się na wysokich rangą urzędników Komisji Europejskiej, UE ma płacić Ukrainie 3 mld euro rocznie z tytułu odsetek od pożyczki, począwszy od 2028 r., w trakcie siedmioletniego budżetu.

Źródła publikacji twierdzą, że wypłata odsetek rozpocznie się w 2027 r., ale w tym roku wyniesie ona zaledwie 1 mld euro.

Ukraina będzie musiała spłacić pożyczkę dopiero po zakończeniu wojny przez Rosję i wypłaceniu reparacji wojennych. Wydaje się to mało prawdopodobne, co oznacza, że UE mogłaby stale rolować dług lub wykorzystać zamrożone aktywa rosyjskie do jego spłaty – wskazano w tekście.

Wymagałoby to kolejnego porozumienia politycznego między przywódcami UE, ponieważ Belgia stanowczo sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych aktywów, z których większość znajduje się w brukselskim depozycie finansowym Euroclear.

Tusk: Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia

Premier Donald Tusk powiedział po posiedzeniu Rady Europejskiej, że bez tych pieniędzy Ukraina "negocjowałaby de facto warunki kapitulacji". Jak dodał, 90 mld euro to maksimum, co można było osiągnąć.

– Podjęliśmy decyzję, która nie rodzi konsekwencji finansowych. Oznacza to, że Polska nie będzie dopłacała do tego przedsięwzięcia, poza tym, że to jest oczywiście fragment budżetu europejskiego – przekonywał szef rządu.