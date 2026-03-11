UE stawia na reaktory SMR. Mają stanąć na początku przyszłej dekady

Komisja Europejska ogłosiła unijną strategię dla rozwoju SMR-ów, która zakłada współpracę między państwami członkowskimi i wypracowanie prostych, spójnych zasad budowy małych reaktorów modułowych, mobilizację inwestycji i zachęty dla inwestorów oraz doprowadzenie do współpracy między regulatorami w UE, tak by usprawnić procesy uzyskiwania pozwoleń na budowę, podał Orlen Synthos Green Energy (OSGE).

Europejska Strategia dla SMR-ów obejmuje trzy kluczowe filary:

– Uproszczenie i ujednolicenie regulacji

– Mobilizacja inwestycji i finansowanie sektora

– Współpraca paneuropejska i budowa łańcuchów wartości.

Von der Leyen: Nasza logika jest prosta

Celem jest harmonizacja przepisów między państwami członkowskimi, aby technologia mogła być wdrażana szybko i bez zbędnych barier administracyjnych.

"Nasza logika jest prosta: jeśli coś jest bezpieczne do wdrożenia, musi być również proste do wdrożenia – i to w całej Europie" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wystąpienia otwierającego szczyt Nuclear Energy Summit 2026 organizowany przez Francję i IAEA.

Aby przełamać stagnację inwestycyjną, Komisja uruchomi 200 mln euro gwarancji finansowych wspierających projekty w dziedzinie nowych technologii jądrowych. Środki mają pochodzić z systemu ETS, co oznacza, że finansowanie będzie wprost powiązane z mechanizmem redukcji emisji CO2, zapowiedziano.

Konieczna jest współpraca międzynarodowa

Europejska Strategia dla SMR-ów wskazuje też, że sukces małych reaktorów modułowych wymaga efektu skali, dlatego konieczna jest współpraca pomiędzy krajami. Komisja zamierza działać wspólnie z państwami członkowskimi, aby ujednolicić regulacje, przyspieszyć procedury administracyjne i pozwolenia, a także rozwijać kompetencje i zasoby kadrowe niezbędne dla całego sektora, wskazano w materiale.

"Europejska Strategia dla SMR-ów wskazuje na ważne z naszego punktu widzenia elementy. Po pierwsze Komisja potwierdza, że SMR-y muszą być elementem transformacji energetycznej w Unii i będzie wspierać ich rozwój. Równie ważne jest, że Komisja akceptuje współpracę z partnerami technologicznymi spoza UE uznając, że tylko w ten sposób realne jest oddanie do użytku pierwszych SMR-ów na początku lat 30-tych. Jestem przekonany, że strategia stanie się realnym akceleratorem rozwoju małych reaktorów modułowych w UE, a Polska i program realizowany przez OSGE odegra w tym procesie bardzo ważną rolę" – powiedział prezes OSGE Rafał Kasprów, cytowany w komunikacie.

"Małe reaktory modułowe to bezpieczna technologia jądrowa, która może przyczynić się do zapewnienia niezawodnej, bezemisyjnej energii, niezależnej od importu surowców kopalnych, jednocześnie wzmacniając naszą konkurencyjność przemysłową i zwiększając nasze bezpieczeństwo energetyczne. Do 2050 r. łączna moc zainstalowana SMR-ów w UE może osiągnąć 53 GWe. Aby uwolnić ten potencjał, skupiamy się na budowaniu europejskiego łańcucha dostaw, pobudzaniu badań i innowacji w zakresie umiejętności oraz wzmacnianiu współpracy regulacyjnej między państwami członkowskimi" – podsumował komisarz ds. energii i mieszkalnictwa Dan Jørgensen.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez Orlen i Synthos Green Energy z Grupy Synthos. Misją OSGE jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańskiej firmy GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym oraz przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

