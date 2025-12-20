Atak na polski konsulat w Brukseli. Budynek oblano czerwoną farbą

Jak podaje RMF24, nieznani sprawcy oblali elewację budynku, drzwi wejściowe oraz polskie godło czerwoną farbą. Na fasadzie i tablicy informacyjnej pojawiły się obraźliwe hasła, w tym anglojęzyczny napis "Killers". Przed wejściem do placówki rozrzucono psie odchody.

MSZ potwierdza incydent

Do zdarzenia doszło około godziny 3.00 w nocy. Ustalenia dziennikarki RMF FM potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Jak przekazał, napisy miały charakter polityczny i były wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona do właściwych służb.

Belgijska policja prowadzi postępowanie wyjaśniające. Funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu. Widać na nich grupę 3 lub 4 zamaskowanych osób, które dewastują budynek; jedna z nich nagrywała zdarzenie telefonem. Policja zapowiedziała zwiększenie liczby patroli w rejonie konsulatu.

Nie ma już śladów dewastacji

Usuwanie skutków zdarzenia rozpoczęto jeszcze tego samego dnia. W działaniach porządkowych pomogła gmina Etterbeek, na terenie której znajduje się placówka. Specjalistyczna firma w ciągu kilku godzin oczyściła elewację i tablice informacyjne. Obecnie nie ma widocznych śladów dewastacji. Atak miał miejsce w dniu, w którym w Brukseli odbywał się szczyt państw Unii Europejskiej poświęcony m.in. finansowaniu Ukrainy, którego konkluzja jest przekazanie Kijowowi 90 miliardów euro pożyczki na najbliższe dwa lata. Jak potwierdza RMF, praca konsulatu, mimo incydentu, nie została przerwana.

To kolejny przypadek ataku na obiekty należące do polskiego MSZ. W maju 2022 roku ambasada RP w Moskwie została oblana czerwoną farbą. W sierpniu tego roku podczas manifestacji w Warszawie uszkodzono drzwi siedziby MSZ i oblano wejście farbą.

