Na łamach portalu „Ukraińska Prawda” swoimi rocznicowymi refleksjami podzielił się gen. Andrij Biłecki, dowódca 3. Korpusu Armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Biłecki nie jest jedynie żołnierzem. To założyciel tzw. ruchu azowskiego. To on założył batalion ochotniczy „Azow” w Mariupolu w 2014 r. Jedną z najbardziej bitnych i radykalnych jednostek armii ukraińskiej. Jak wiadomo, „Azow” zrodził się z ruchu skrajnych nacjonalistów, a nawet narodowych socjalistów, ze wschodu kraju. Wokół tej jednostki było mnóstwo kontrowersji, związanych z prawdopodobnymi zbrodniami wojennymi czy z neonazistowską symboliką.