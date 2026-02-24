Trump wyznaczył konkretną datę zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją
Trump wyznaczył konkretną datę zakończenia wojny między Ukrainą a Rosją

Donald Trump, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski
Donald Trump, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA
Donald Trump chce osiągnąć porozumienie pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie do 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez USA, która przypada 4 lipca. Nic jednak nie wskazuje na to, że rosyjski przywódca jest gotowy na zawarcie pokoju, który nie spełni jego radykalnych żądań.

Bloomberg przypomina, że dotychczasowe trzy rundy rozmów trójstronnych, które odbyły się w tym roku w Abu Zabi i Genewie, nie przyniosły praktycznie żadnych wymiernych rezultatów. W prywatnych rozmowach amerykańscy urzędnicy przyznają, że nie widzą żadnych oznak, iż Władimira Putin jest gotowy porzucić swoje radykalne stanowisko.

Jak podają źródła, mimo że negocjacje między trzema stronami – Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską – pozostają konstruktywne, w rzeczywistości utknęły w martwym punkcie:

"Moskwa i Waszyngton w praktyce rywalizują o to, kto pierwszy ustąpi w rozmowach prowadzonych przez specjalnego wysłannika USA Stephena Witkoffa i zięcia Trumpa Jareda Kushnera – powiedział przedstawiciel NATO. Oznaczałoby to albo porzucenie przez Rosję niektórych «czerwonych linii», w tym pełnej kontroli nad terytorium we wschodnim Donbasie, albo porzucenie Ukrainy przez USA” – czytamy.

Rosyjskie żądania

Moskwa domaga się oddania pełnej kontroli na Donbasem, mimo że jej wojska zdobyły zaledwie część jego terytorium. Rosja odmawia również oddania kontroli nad ukraińską elektrownią jądrową w Zaporożu, którą okupuje od początku inwazji.

Ukraina odrzuca rosyjskie żądania wycofania wojsk z Donbasu i zaproponowała zawieszenie broni na istniejących liniach frontu. Stany Zjednoczone zaproponowały utworzenie wolnej strefy ekonomicznej w tym regionie, a także udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na wypadek przyszłych ataków rosyjskich.

Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja w sprawie losu elektrowni jądrowej. Podczas gdy USA zaproponowały podział na trzy części, Kijów odrzuca możliwość podziału z Rosją, choć zapowiedział, że Amerykanie mogliby podzielić się swoją częścią z Moskwą.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Bloomberg
