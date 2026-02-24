Moskwa nie pozostawia złudzeń w sprawie wojny. "Nie osiągnęliśmy celów"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył we wtorek, że Rosja "nie osiągnęła jeszcze swoich celów" i będzie kontynuować działania do ich realizacji. Jak podaje Reuters, Moskwa przedstawia konflikt nie tylko jako wojnę z Ukrainą, lecz jako "szerszą konfrontację z Zachodem", w którą zaangażowane są państwa NATO i Unii Europejskiej poprzez wsparcie militarne dla Kijowa.

Spór o wsparcie militarne

Według Reutersa rosyjskie władze deklarują formalną otwartość na rozwiązania polityczne, jednak nie wskazują żadnych konkretnych ram czasowych ani warunków potencjalnych negocjacji. W rocznicowych wypowiedziach rosyjskich władz pojawiają się za to oskarżenia pod adresem państw europejskich o rzekome rozważanie przekazania Ukrainie broni jądrowej.

Z kolei "The Guardian" podkreśla, że oskarżenia te wpisują się w szerszą retorykę Moskwy dotyczącą bezpośredniego zaangażowania Zachodu w konflikt. Brytyjski dziennik zaznacza jednocześnie, że brak jest publicznie dostępnych, wiarygodnych informacji potwierdzających tezę o planach przekazania Ukrainie broni nuklearnej przez państwa zachodnie.

"Jeśli damy mu wszystko, stracimy wszystko"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przeddzień czwartej rocznicy rosyjskiej inwazji udzielił z kolei wywiadu amerykańskiej stacji CNN, w którym jednoznacznie odrzucił możliwość spełnienia żądań Kremla dotyczących wycofania ukraińskich sił z kontrolowanych terytoriów. – Rosja chce, żebyśmy po prostu wycofali naszą armię. Nie możemy być takimi, za przeproszeniem, głupcami – powiedział ukraiński przywódca.

W rozmowie Zełenski przyznał, że społeczeństwo jest wyczerpane czteroletnią wojną. Jednocześnie podkreślił, że zgoda na warunki stawiane przez Władimir Putin oznaczałaby faktyczną kapitulację państwa. – Nie możemy mu po prostu dać wszystkiego, co chce. Bo on chce nas okupować. Jeśli damy mu wszystko, co chce, stracimy wszystko – mówił. – Wszyscy będziemy musieli uciekać albo stać się Rosjanami. Prezydent jasno zaznaczył, że Ukraina nie zgodzi się na wycofanie wojsk z części obwodu donieckiego pozostającej pod kontrolą Kijowa. W jego ocenie oznaczałoby to oddanie kraju "na tacy".

