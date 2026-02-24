Tusk zapowiada dalszą pomoc dla Ukrainy: Zło nie może zwyciężyć

W trakcie posiedzenia tzw. Koalicji Chętnych polski premier zamieścił wpis na portalu X, w który zapewnił o konieczności dalszej pomocy na rzecz Ukrainy.

"4 lata od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Koalicja Chętnych mówi jednym głosem: wsparcie dla Ukrainy będzie trwało tak długo, jak będzie trzeba. Zło nie może zwyciężyć" – napisał premier Donald Tusk.

47 pakietów wsparcia za miliardy złotych. Polska zbroi Ukrainę od czterech lat

Według oficjalnych analiz, także raportów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez KPRM, łączna wartość polskiej pomocy wojskowej, udzielonej Ukrainie do marca 2025 roku, przekroczyła 18 miliardów złotych.

W latach 2022–2024 do Ukrainy trafiło 318 czołgów, w tym konstrukcje T-72 w różnych wersjach, zmodernizowane PT-91 oraz niemieckie Leopardy 2A4. Równolegle przekazano 586 pojazdów opancerzonych różnego typu – od bojowych wozów piechoty BWP-1, przez transportery opancerzone, po wozy rozpoznawcze. Do tego doszło 137 systemów artyleryjskich, obejmujących zarówno poradzieckie armatohaubice 2S1 Goździk i wyrzutnie BM-21 Grad, jak i nowoczesne polskie armatohaubice Krab oraz moździerze Rak, które zdobyły uznanie ukraińskich artylerzystów za skuteczność i niezawodność.

Polska przekazała również wsparcie lotnicze. Do Ukrainy trafiło 10 myśliwców MiG-29 oraz 10 śmigłowców szturmowych Mi-24. Maszyny te były kompatybilne ze sprzętem używanym wcześniej przez ukraińskie lotnictwo, co umożliwiło ich szybkie włączenie do działań operacyjnych. Trwają także działania zmierzające do przekazania kolejnych samolotów tego typu, które w polskich siłach powietrznych są stopniowo zastępowane nowocześniejszymi konstrukcjami.

Łącznie zrealizowano już 47 pakietów wsparcia wojskowego, a 48. znajduje się w końcowej fazie przygotowań.