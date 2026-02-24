47 pakietów wsparcia za miliardy złotych. Polska zbroi Ukrainę od czterech lat

Według dostępnych analiz, także raportów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez KPRM, łączna wartość polskiej pomocy wojskowej, udzielonej Ukrainie do marca 2025 roku, przekroczyła 18 miliardów złotych.

Setki maszyn, w tym czołgi i samoloty

W latach 2022–2024 do Ukrainy trafiło 318 czołgów, w tym konstrukcje T-72 w różnych wersjach, zmodernizowane PT-91 oraz niemieckie Leopardy 2A4. Równolegle przekazano 586 pojazdów opancerzonych różnego typu – od bojowych wozów piechoty BWP-1, przez transportery opancerzone, po wozy rozpoznawcze. Do tego doszło 137 systemów artyleryjskich, obejmujących zarówno poradzieckie armatohaubice 2S1 Goździk i wyrzutnie BM-21 Grad, jak i nowoczesne polskie armatohaubice Krab oraz moździerze Rak, które zdobyły uznanie ukraińskich artylerzystów za skuteczność i niezawodność.

Polska przekazała również wsparcie lotnicze. Do Ukrainy trafiło 10 myśliwców MiG-29 oraz 10 śmigłowców szturmowych Mi-24. Maszyny te były kompatybilne ze sprzętem używanym wcześniej przez ukraińskie lotnictwo, co umożliwiło ich szybkie włączenie do działań operacyjnych. Trwają także działania zmierzające do przekazania kolejnych samolotów tego typu, które w polskich siłach powietrznych są stopniowo zastępowane nowocześniejszymi konstrukcjami.

Miliony sztuk amunicji

Obok ciężkiego uzbrojenia Polska dostarczyła ogromne ilości amunicji. Łącznie ponad 100 milionów sztuk różnego kalibru, w tym amunicję artyleryjską, małokalibrową oraz pociski powietrze-powietrze. Na front trafiły także setki przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun, które odegrały znaczącą rolę w ukraińskiej obronie powietrznej. Uzupełnieniem były drony rozpoznawcze FlyEye, amunicja krążąca Warmate, broń indywidualna, sprzęt ochronny oraz wyposażenie medyczne i łącznościowe.

Warto podkreślić, że polskie wsparcie nie ograniczało się wyłącznie do darowizn. W latach 2022–2023 Ukraina zakupiła w Polsce sprzęt wojskowy o łącznej wartości 2,216 miliarda euro. Obejmowało to m.in. kontrakt na 54 armatohaubice Krab, z których 36 zostało już dostarczonych, a także dziesiątki transporterów, armatohaubic i moździerzy. Polska stała się tym samym nie tylko donatorem, lecz również jednym z głównych partnerów przemysłowych w zakresie dostaw uzbrojenia dla Kijowa.

Łącznie zrealizowano już 47 pakietów wsparcia wojskowego, a 48. znajduje się w końcowej fazie przygotowań.

Czytaj też:

Zełenski o pomocy dla Ukrainy: Niektóre kraje dają bardzo małoCzytaj też:

Czwarta rocznica inwazji na Ukrainę. Prezydent Nawrocki o Rosji