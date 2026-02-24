Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym "Przyjaźń", szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył w środę, że dostawy ropy naftowej wciąż nie zostały wznowione „decyzją Ukrainy” i określił tę decyzję jako „czysto polityczną”.

– Wstrzymujemy dostawy oleju napędowego na Ukrainę i nie zostaną one wznowione, dopóki ropa nie zacznie ponownie płynąć rurociągiem Przyjaźń. To jest granica – podkreślił Péter Szijjártó.

Co sądzą Niemcy?

Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Kornelius, nawiązując do stanowiska Węgier, stwierdził, że należy powstrzymać się od nieistotnych rozważań.

Niemiecki polityk dodał, że "Ukraina złożyła Węgrom oferty", jednak nie wyjaśnił, co ma na myśli. Warto tu wskazać, że ukraińskie media twierdzą, iż Kijów proponował Unii wykorzystanie alternatywnych tras dostaw, w tym rurociągu Odessa–Brody.

– Musimy utrzymać presję na Rosję. Musimy ją nawet zwiększyć. Musimy wysuszyć źródła finansowania wojny przez Moskwę – stwierdził z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Słowacja odcina Ukrainę

Również Słowacja wstrzymała dostawy energii elektrycznej na Ukrainę. Decyzję ogłosił premier kraju Robert Fico.

– Od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy – ogłosił Robert Fico.

W niedzielę premier Słowacji informował, że kraj ma prawo do takiej reakcji po niewznowieniu przez Kijów dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Słowację przez rurociąg Przyjaźń.

