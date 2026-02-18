Węgry odpowiadają na "szantaż" Ukrainy. Ostra reakcja Budapesztu

Na posiedzeniu węgierskiego rządu, które odbyło się w środę 18, Peter Szijjártó poinformował ministrów o sytuacji w zakresie dostaw ropy naftowej po wstrzymaniu dostaw rurociągiem „Przyjaźń”.

Premier Węgier Viktor Orban jeszcze przed posiedzeniem swojego rządu napisał w serwisie X, że „blokadą rurociągu »Przyjaźń« Ukraina szantażuje politycznie Węgry”.

„Próbują nas naciskać, abyśmy poparli ich członkostwo w UE i przekazali fundusze należące do węgierskich rodzin. W odpowiedzi Węgry podjęły decyzję o wstrzymaniu dostaw oleju napędowego na Ukrainę. Na szczęście Węgry mają rząd, który nie ugina się pod szantażem. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć nasze dostawy i nie ulegniemy” – dodał szef węgierskiego rządu.

twitter

Szef węgierskiego MSZ twierdził, że dostawy ropy naftowej wciąż nie zostały wznowione „decyzją Ukrainy” i określił tę decyzję jako „czysto polityczną”.

– Wstrzymujemy dostawy oleju napędowego na Ukrainę i nie zostaną one wznowione, dopóki ropa nie zacznie ponownie płynąć rurociągiem Przyjaźń. To jest granica – podkreślił Péter Szijjártó.

Węgierski minister spraw zagranicznych dodał, że Węgry obecnie dysponują strategicznymi rezerwami ropy naftowej wystarczającymi na 96 dni, więc w krótkiej perspektywie nie ma powodu do obaw.

Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji

Poinformował również, że węgierska spółka MOL zamówiła pierwsze partie rosyjskiej ropy, których transport odbędzie się drogą morską przez Chorwację.

Wcześniej Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji z prośbą o zezwolenie na tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Adria.

Rząd Słowacji ogłosił stan wyjątkowy w sektorze naftowym z powodu braku dostaw.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec ubiegłego miesiąca z powodu zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Czytaj też:

Zacięta walka na Węgrzech. Kto wygra wybory?Czytaj też:

Orban z ważnym poparciem Trumpa. "Twój sukces jest naszym sukcesem"