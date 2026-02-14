Orbán znów uderza w Zełenskiego. "Jest coś, czego nie rozumiesz"

Spór dotyczy zarówno bezpieczeństwa Europy, jak i przyszłości Ukrainy w strukturach zachodnich.

Przytyk wobec Orbána i ostrzeżenia przed Rosją

Podczas swojego wystąpienia w Monachium, Wołodymyr Zełenski podkreślał strategiczną rolę Ukrainy w powstrzymywaniu rosyjskiej agresji. Jak zaznaczył, obrona Ukrainy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państw regionu. – Ukraińcy odgrywają kluczową rolę w powstrzymaniu rosyjskiej agresji, gdyż zapewniają wolną i niepodległą Polskę, kraje bałtyckie, Mołdawię i Rumunię – powiedział.

Ukraiński prezydent odniósł się także bezpośrednio do Viktora Orbána. W ostrych słowach zasugerował, że węgierski premier nie traktuje poważnie zagrożenia militarnego ze strony Rosji. – Jeden Viktor potrafi myśleć o tym, jak powiększyć brzuch, a nie o tym, jak rozbudować armię, by powstrzymać rosyjskie czołgi przed powrotem na ulice Budapesztu – stwierdził.

Orbán odpowiada i podtrzymuje sprzeciw wobec Ukrainy w UE

Na te słowa Viktor Orbán zareagował we wpisie opublikowanym na platformie X. Premier Węgier ponownie skrytykował starania Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. "Dziękuję za kolejne przemówienie popierające przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. To bardzo pomoże Węgrom lepiej zrozumieć sytuację. Jest jednak coś, czego nie rozumiesz: ta debata nie dotyczy mnie ani ciebie. Dotyczy przyszłości Węgier, Ukrainy i Europy. Właśnie dlatego nie możecie zostać członkiem Unii Europejskiej" – napisał.

twitter

Zełenski podkreślał w Monachium również to, że ukraińska armia powinna zostać włączona do zachodniego systemu bezpieczeństwa. – Niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO – oświadczył. Prezydent Ukrainy skrytykował także format rozmów pokojowych, wskazując na zbyt małą obecność państw europejskich przy stole negocjacyjnym. – Amerykanie często mówią o ustępstwach. I zbyt często te ustępstwa omawiane są wyłącznie w kontekście Ukrainy, a nie Rosji. Europa jest praktycznie nieobecna za stołem rozmów – podkreślił. Zełenski zaznaczył przy tym, że liczy na wyraźne wsparcie ze strony amerykańskich polityków, w tym Donalda Trumpa i Kongresu USA.

Czytaj też:

Koniec zasady jednomyślności w UE? Von der Leyen: Musimy być kreatywniCzytaj też:

Rubio zdecydowanie o Europie w Monachium: Słabi sojusznicy osłabiają USA