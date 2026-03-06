Konfederacja grzmi. "Międzynarodowy skandal dyplomatyczny"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w czwartek wezwał do zakończenia blokady pożyczki UE w wysokości 90 mld euro dla jego kraju. Zagroził przy tym premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi.

Szokujące słowa Zełenskiego. Groził Orbanowi

– Mamy nadzieję, że pewna osoba w Unii Europejskiej nie zablokuje tych 90 mld euro lub choćby pierwszej transzy, aby nasi obrońcy mogli otrzymać broń. W przeciwnym razie podamy adres tej osoby ukraińskim Siłom Zbrojnym – powiedział, dodając, że „nasze chłopaki do niego dzwonią i porozmawiają z nim w swoim języku”.

Konfederacja: Skandal dyplomatyczny

Do sprawy odnieśli się politycy Konfederacji podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Mamy do czynienia ze skandalem dyplomatycznym, który wywołuje Wołodymyr Zełenski, który szantażuje europejskich przywódców – ocenił Krzysztof Mulawa.

Zdaniem posła Konfederacji „to wielki skandal dyplomatyczny, który ma za zadanie przestraszyć europejskich przywódców, którzy nie będą zgadzać się na »pożyczkę«, której nie będziemy oczekiwać zwrotu, ponieważ Ukraina nie będzie mieć zamiaru jej zwracać krajom europejskim”.

– Tym razem docelowym adresatem słów Zełenskiego jest premier Viktor Orban. Obecnie pożyczka, na którą zgodził się Donald Tusk, jest blokowana przez Węgry, ponieważ oczekują oni pilnego naprawienia rurociągu Przyjaźń – przypomniał.

Krzysztof Mulawa podkreślił, że „Polska w żaden sposób nie powinna partycypować w pożyczce 90 mld zł dla Ukrainy, o czym jako Konfederacja mówiliśmy od początku”.

Węgry podjęły kroki wobec Ukrainy. W tle sprawa rurociągu "Przyjaźń"

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

W związku z problemami z tranzytem rurociągiem naftowym „Przyjaźń”, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Kilka dni później minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto poinformował na platformie X, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Ponadto Węgry nie poparły 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

W poniedziałek Viktor Orban poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

