Oto nowy sondaż. Braun może mieć powody do niepokoju?

Według najnowszego sondażu United Surveys Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w zestawieniu partii z największym poparciem w kraju. Drugie Prawo i Sprawiedliwość tym razem zwiększyło swój wynik. Na trzecim miejscu pewnie pozostaje Konfederacja.

Wyniki najnowszego sondażu

Na Koalicję Obywatelską chce obecnie głosować 30,6 proc. To mniej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło poparcie w wysokości 23,5 proc. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. Konfederacja może z kolei pochwalić się wynikiem 12,2 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 8,4 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.) oraz Nowa Lewica z wynikiem 7,7 proc. (więcej o 0,2 pkt. proc.).

'Progu wyborczego nie przekroczyły Partia Razem (4,2 proc.), PSL (3,8 proc.) oraz Polska 2050 (1,1 proc.). 8,5 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Po przeliczeniu wyników na liczbę mandatów Sejm wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska 188 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość 140 mandatów, Konfederacja 63 mandaty, Konfederacja Korony Polskiej 37 mandatów oraz Lewica 32 mandaty.

Łączny wyniki KO i Lewicy nie pozwalałby im stworzyć większości sejmowej. Z kolei koalicja PiS z obiema Konfederacjami dawałaby taką możliwość.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 – 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

Sondażowe zmiany

W badaniu Opinia24 na Koalicję Obywatelską chce głosować 34,2 proc. Polaków. Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło 22 proc. wskazań. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 14,5 proc.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce obecnie głosować 7,2 proc. Polaków oraz Lewica, którą popiera 6,1 proc. respondentów.

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że na partię Donalda Tuska zagłosowałoby 30,1 proc. badanych. To minimalny spadek (o 1,3 pkt proc.) w porównaniu z badaniem tej samej pracowni z zeszłego miesiąca.

Na PiS głos oddałoby 22,1 proc. respondentów (spadek o 1,2 pkt proc.). Zamiar zagłosowania na Konfederację wyraziło 13,8 proc. ankietowanych (wzrost o 1,2 pkt proc.), zaś na partię Grzegorza Brauna, czyli Konfederację Korony Polskiej – 9,2 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.).

