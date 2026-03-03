Nawrocki czy Tusk lepiej dba o interesy kraju? Zaskakujące wyniki sondażu

Prezydent Karol Nawrocki uzyskał 44,6 proc. pozytywnych wskazań. Z tego 29,1 proc. respondentów uważa, że sprawuje on urząd „zdecydowanie lepiej”, zaś 15,5 proc. oceniających działania głowy państwa jako „raczej lepsze”.

Premier Donald Tusk cieszy się poparciem 41,3 proc. badanych. Szef rządu zanotował najwyższy pojedynczy wynik w kategorii „zdecydowanie lepiej” – 31,0 proc., jednak mniejszy odsetek wskazań w kategorii „raczej lepiej” – 10,3 proc., sprawił, że w ogólnym zestawieniu znalazł się za prezydentem Karolem Nawrockim.

4,2 proc. Polaków uważa, że prezydent i premier sprawują urząd podobnie. 6,7 proc. wskazało, że żaden z nich. 3,2 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród osób popierających koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica), Donald Tusk jest liderem. Premiera pozytywnie ocenia aż 93 proc. badanych, z czego 71 proc. w sposób zdecydowany. Prezydent Karol Nawrocki wśród elektoratu koalicji rządzącej zdobył jedynie 2 proc. głosów.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja). Karol Nawrocki zdobył tu aż 82 proc., z czego 63 proc. uważa, że sprawuje swój urząd zdecydowanie lepiej niż Donald Tusk, zaś 19 proc. że „raczej lepiej”. Donald Tusk ma w tej grupie jedynie na 8 proc. poparcia.

Wśród „pozostałych wyborów” prezydent Karol Nawrocki uzyskał 42 proc. wskazań (z czego 27 proc. to oceny „raczej lepiej”), zaś Donald Tusk – 27 proc. 19 proc. osób w tej grupie uważa, że żaden z polityków nie wypełnia swoich obowiązków najlepiej, a 11 proc. wciąż nie podjęło decyzji.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 13-15 lutego 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

Czytaj też:

Nawrocki uderza w rząd. "Sytuacja niedopuszczalna"Czytaj też:

Nawrockiego zapytano o kandydata na premiera. Prezydent wbił szpilę Tukowi