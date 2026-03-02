Nawrockiego zapytano o kandydata na premiera. Prezydent wbił szpilę Tukowi

W sobotę w Krakowie PiS ogłosi swojego kandydata na premiera.

Kandydat PiS na premiera. Nawrocki: Będzie lepszy niż Tusk

Prezydent Karol Nawrocki podczas Europejskiego Kongresu Samorządów przyznał, że nie znam nazwiska kandydata PiS na premiera.

– Mam tyle zadań jako prezydent Polski, że to może państwa zaskoczy, może też panią redaktor, ale naprawdę partyjna polityka ani mnie nigdy nie wciągała, ani dzisiaj, jak jestem prezydentem Polski mnie nie wciąga – podkreślił.

Karol Nawrocki ocenił, że „niezależnie od tego, kto to nie będzie, z całą pewnością przyszłościowo będzie to lepszy premier niż Donald Tusk”.

Kaczyński wybrał kandydata na premiera

Jarosław Kaczyński w ubiegły czwartek w rozmowie z Radiem Maryja, poinformował, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński dopytywany w Radiu Maryja, kiedy poznamy nazwisko, odpowiedział, iż sądzi „że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach”. – Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – przekazał.

– Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu, (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że kandydat na premiera „to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą”. – Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu – stwierdził.

Dodał, że „tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu”. – O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość – podkreślił.

Rzecznik prasowy PiS, Rafał Bochenek, pytany przez DoRzeczy.pl, czy zna decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział, że „bardzo wąskie grono osób w partii zna to nazwisko”.

– Oczywiście, w najbliższych tygodniach, bo już w marcu, poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. To wydarzenie nada dynamikę na kolejne tygodnie i miesiące pracy naszego całego środowiska politycznego – wyjaśnił.

Czytaj też:

To wtedy poznamy kandydata PiS na premiera. Ujawniono datęCzytaj też:

Nowe doniesienia ws. kandydata na premiera. "Informacja bardzo pilnie strzeżona"