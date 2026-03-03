Czarzasty niespodziewanie zwrócił się do Nawrockiego. "Proponuję pokój"

– Panie prezydencie, proponuję pokój między nami, chociaż na chwilę, bo sprawa jest ważna. Pogadajmy jak prezydent z marszałkiem Sejmu – powiedział Włodzimierz Czarzasty na nagraniu opublikowanym na platformie X.

– Apeluję do pana, niech pan podpisze SAFE – mówił.

twitter

Zwracają się do prezydenta wymienił: „Widzi pan, co się dzieje w Iranie. Widzi pan, co się dzieje w Wenezueli. Widzi pan, co się bez przerwy dzieje w Ukrainie”.

– Polska musi być silna. Polska armia musi być silna. Polska musi być silna w Unii Europejskiej. Polska musi być silna w NATO. Musimy sobie ułożyć, bez względu na to, jakie są trudności, stosunki jak najlepsze ze Stanami Zjednoczonymi – powiedział marszałek Sejmu.

Dodał, zwracając się do prezydenta: „Niech pan odrzuci złych doradców, niech pan odrzuci złe podszepty”. – Ja zrobię to ze swojej strony. Niech pan nie odbiera pieniędzy polskiej armii. Apeluję do pana, niech pan to zrobi w imię kraju, w którym pan jest prezydentem, a ja marszałkiem Sejmu – podsumował.

Kontrowersje wokół SAFE. Co zrobi prezydent Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 20 marca na decyzję w sprawie ustawy wdrażającej program SAFE.

W ramach unijnego programu SAFE polski rząd będzie mógł skorzystać z około 43,7 mld euro. Są to jednak pieniądze z pożyczek. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Takie deklaracje nie zostały jednak nigdzie zapisane.

Celem SAFE jest jak najszybsze wzmocnienie obronności państw UE, poprzez zakupy sprzętu wojskowego, przede wszystkim w europejskim przemyśle. Polska opozycja ocenia jednak, że na SAFE skorzystają głównie Niemcy.

Instrument SAFE zaprojektowany jest tak, by finansować stosunkowo krótkoterminowe projekty, trwające maksymalnie do 2030 roku.

Czytaj też:

Nawrocki podpisze kontrowersyjną ustawę? Polacy zabrali głos w sondażuCzytaj też:

200 miliardów pod kontrolą Brukseli? Wipler i Kwaśniewski o programie SAFE