Propozycje Nawrockiego. Czarzasty: Sejm nie będzie procedował ustaw populistycznych

Jak dotąd prezydent Karol Nawrocki złożył 14 projektów ustaw dotyczących m.in. PIT zero dla rodzin, ochrony polskiej wsi czy cen energii. Zdecydowana większość z nich nie była przedmiotem sejmowej debaty. Niektóre otrzymały numer druku. Trzy zostały odesłane do Pałacu Prezydenckiego z wnioskiem o uzupełnienie.

Czarzasty przeciwko ustawom prezydenta

Tymczasem marszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził wprost, że Sejm "nie będzie procedował populistycznych ustaw".

– Ustaw, które są wrzucane tylko po to, żeby naród się kłócił. Ustaw, które nie mają zabezpieczenia finansowego. Ustaw, których zabezpieczenie finansowe jest na poziomie 50 miliardów rocznie i nie ma, tak jak jest np. w sprawie cen prądu, nie ma źródeł finansowania tego – powiedział lider Nowej Lewicy.

Czarzasty powiedział, że jeśli prezydent chce, aby jego propozycje były rozpatrywane przez Sejm, powinien wskazać źródło ich finansowania. Wykluczył także możliwość, że Pałac Prezydencki będzie wywierał na rządzie presję, aby znalazł on finansowego jego projektów.

– Nie zgadzam się na to, żeby prezydent mówił: coś kosztuje 50 miliardów złotych, proszę znaleźć pieniądze. Prezydent musi powiedzieć: [...] 50 miliardów zabierzecie z zakupu czołgów, zabierzcie z opieki zdrowotnej albo zabierzcie z opieki socjalnej. Niech to powie – stwierdził.

Ustawa o KRS

Czarzasty odniósł się także do prezydenckiego projektu dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Jego zdaniem, narusza ona "niezależność sędziowską i zasady podziału władzy w Polsce".

– Jeżeli w tej ustawie jest napisane, że np. sędziowie nie będą pomimo wszystkich umów podpisanych uznawali decyzji TSUE oraz sędziowie będą karani, jak będą niegrzeczni, to Komisja Wenecka jest wymarzonym ciałem [...] żeby tę konstytucyjność takich rzeczy opisać – wskazał marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Hołownia będzie miał kłopoty? Chcą odebrać mu immunitetCzytaj też:

"Mówił to samo, co ja". Czarzasty ocenił expose Sikorskiego