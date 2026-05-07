Rozmowa von der Leyen-Trump. "Bardzo dobra"

Szefowa KE nazwała rozmowę z amerykańskim przywódcą "bardzo dobrą". "Omówiliśmy sytuację na Bliskim Wschodzie i naszą bliską koordynację z regionalnymi partnerami" – poinformowała w czwartek na portalu X von der Leyen.

Ursula von der Leyen: Obie strony pozostają w pełni zaangażowane

"Jesteśmy zgodni, że Iran nigdy nie może posiadać broni jądrowej. Ostatnie wydarzenia wyraźnie pokazały, że ryzyka dla stabilności regionalnej i globalnego bezpieczeństwa są zbyt duże" – czytamy we wpisie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała, że omówiona została również umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. "Obie strony pozostają w pełni zaangażowane w jej realizację. Dobrze postępuje realizacja redukcji ceł do początku lipca" – napisała von der Leyen.

USA bliskie porozumienia z Iranem

Jak podaje serwis Axios, Stany Zjednoczone są bardzo blisko osiągnięcia porozumienia z Iranem. Według dwóch informatorów portalu, Biały Dom jest przekonany, że Teheran zgodzi się podpisać jednostronicowe memorandum, które stworzy podwalny pod pod bardziej szczegółowe rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego. Waszyngton spodziewa się odpowiedzi na swoją propozycję w ciągu 48 godzin.

Porozumienie będzie prawdopodobnie zawierać zgodę Iranu na wprowadzenie moratorium na wzbogacanie uranu. Z kolei Stany Zjednoczone zniosą sankcje i odblokują miliardy dolarów zamrożonych irańskich funduszy, a obie strony zgodzą się na odblokowanie żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Rozmówcy publikacji dodali, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się z niedawno ogłoszonej operacji w Cieśninie Ormuz i uniknięciu zerwania kruchego zawieszenia broni została podjęta w oparciu o postępy w negocjacjach.

