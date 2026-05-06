Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Iran "bliżej niż kiedykolwiek" porozumienia pokojowego

Według dwóch informatorów portalu, Biały Dom jest przekonany, że Iran zgodzi się podpisać jednostronicowe memorandum, które stworzy podwalny pod pod bardziej szczegółowe rozmowy na temat irańskiego programu nuklearnego. Waszyngton spodziewa się odpowiedzi na swoją propozycję w ciągu 48 godzin.

Porozumienie będzie prawdopodobnie zawierać zgodę Iranu na wprowadzenie moratorium na wzbogacanie uranu. Z kolei Stany Zjednoczone zniosą sankcje i odblokują miliardy dolarów zamrożonych irańskich funduszy, a obie strony zgodzą się na odblokowanie żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Rozmówcy publikacji dodali, że decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się z niedawno ogłoszonej operacji w Cieśninie Ormuz i uniknięciu zerwania kruchego zawieszenia broni została podjęta w oparciu o postępy w negocjacjach.

Zawieszenie broni nadal obowiązuje

We wtorek, szef Pentagonu Pete Hegseth wskazywał, że zawieszenie broni między Stanami Zjednoczonymi a Iranem nadal obowiązuje. Jak podkreślił, operacja "Projekt Wolność", która została rozpoczęta przez prezydenta USA Donalda Trumpa, jest w swojej istocie defensywna i tymczasowa. Hegseth podkreślał, że jej głównym celem jest ochrona statków handlowych przed – jak to określił – agresywnymi działaniami Iranu w rejonie cieśniny Ormuz.

Przedstawiciel amerykańskiej administracji zaznaczył, że wojska Stanów Zjednoczonych nie muszą wkraczać na irańskie wody czy przestrzeń powietrzną. – Bronimy się zdecydowanie, ale nie dążymy do eskalacji – powiedział Pete Hegseth.

Jednocześnie amerykański polityk ostrzegł, że w przypadku ataku ze strony Teheranu na "wojska USA lub niewinne statki handlowe" Stany Zjednoczone odpowiedzą z "niszczycielską siłą".

Pete Hegseth wezwał siły irańskie do zachowania ostrożności, ponieważ – jak zaznaczył – ewentualna eskalacja mogłaby zostać zinterpretowana jako naruszenie zawieszenia broni.

