Francuski statek zaatakowany w cieśninie Ormuz. Są ranni

Francuski armator podał, że jeden z jego statków, San Antonio, został zaatakowany we wtorek (5 maja) podczas przepływu przez cieśninę Ormuz. Firma zaznaczyła, że w wyniku ataku ranni zostali członkowie załogi, a statek uległ uszkodzeniu.

"CMA CGM uważnie monitoruje sytuację i pozostaje w pełni zmobilizowana wraz z załogą" – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym przez stację Sky News.

Compagnie générale marine (CMA CGM) jest trzecią co do wielkości firmą zajmującą się morskim transportem kontenerowym na świecie, po MSC i Maersk. Dysponuje flotą prawie 600 statków i zatrudnia ponad 155 tys. pracowników w 160 krajach.

Blokada cieśniny Ormuz. Trump ogłasza zawieszenie pomocy statkom

Strategiczna cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana od początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek (5 maja), że rozpoczęty dzień wcześniej "Projekt Wolność", mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormuz, został wstrzymany na "krótki czas". Jako powód podał prośbę Pakistanu i innych państw oraz postępy w rozmowach z Iranem.

"Na prośbę Pakistanu i innych krajów, w oparciu o ogromny sukces militarny, jaki odnieśliśmy podczas kampanii przeciwko Iranowi, a także fakt, że poczyniliśmy ogromne postępy w kierunku pełnego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu, wspólnie uzgodniliśmy, że chociaż blokada pozostanie w pełnej mocy, Projekt Wolność (Przepływ Statków przez Cieśninę Ormuz) zostanie wstrzymany na krótki czas, aby sprawdzić, czy porozumienie zostanie sfinalizowane i podpisane" – napisał Trump w serwisie Truth Social.

Wojna USA i Izraela z Iranem winduje ceny ropy

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego (LNG), ceny energii wystrzeliły, osiągając poziomy niewidziane od początku wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 r.