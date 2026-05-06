W czwartek ceny paliw będą niższe. Ile zapłacimy na stacjach?

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących w środę (6 maja) o kilka groszy na litrze, zarówno jeśli chodzi o benzynę, jak i diesela.

Aktualnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 – 6,99 zł, a oleju napędowego – 7,31 zł.

VAT i akcyza w dół. Nowe maksymalne ceny paliw

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Pakiet CPN ma ulżyć kierowcom. Co będzie po 15 maja?

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Po fiasku amerykańsko-irańskich negocjacji pokojowych w Pakistanie, prezydent USA Donald Trump ogłosił całkowitą blokadę morską Iranu. 22 kwietnia minęło dwutygodniowe zawieszenie broni, które Trump przedłużył na czas nieokreślony, zapowiadając jednocześnie utrzymanie blokady irańskich portów.

Pod koniec ubiegłego miesiąca minister finansów Andrzej Domański podjął decyzję o przedłużeniu obniżonych stawek VAT i akcyzy na niektóre paliwa do 15 maja.