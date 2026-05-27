Izrael niweczy polską pomoc. Chce wyburzenia osiedla i przesiedlenia ludności

Od 2024 polska organizacja zapewnia społeczności m. in. cotygodniowe wizyty kliniki mobilnej oraz prowadzi zajęcia psycho-społeczne dla dzieci. Przystosowała i umeblowała również istniejące budynki, by móc prowadzić w nich pomocowe działania. "Jeśli decyzja zostanie wprowadzona w życie, ci ludzie niemal z dnia na dzień staną się bezdomni. Stracimy również efekty trzech lat pomocy, finansowanej z pieniędzy polskich podatników" – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Codzienne zagrożenie życia ze strony izraelskich osadników

Chan al-Ahmar to beduińska społeczność, która składa się z kilkudziesięciu rodzin, łącznie około 150-200 osób. To nie pierwszy raz, kiedy Izrael próbuje ją wysiedlić. Pierwsza próbę podjął już w 2018 roku, ale została ona wstrzymana pod międzynarodową presją. Wypędzenie mieszkańców jest częścią szerszego planu rządowego, mającego na celu przejęcie kontroli nad całym centralnym obszarem Zachodniego Brzegu. To tereny kluczowe dla ciągłości terytorialnej przyszłego państwa palestyńskiego i pokojowego rozwiązania izraelsko-palestyńskiego konfliktu.

– Ze względu na napięta sytuację polityczną na Zachodnim Brzegu, Chan al-Ahmar ma bardzo ograniczony dostęp do opieki medycznej. Dlatego objęliśmy ją wsparciem klinik mobilnych oraz stworzyliśmy przestrzenie przyjazne dzieciom, prowadząc tam zajęcia dla dzieci i ich rodzin – komentuje Ewa Piekarska-Dymus z Polskiej Misji Medycznej. – Mieszkańcy doświadczają też codziennego zagrożenia ze strony izraelskich osadników, którzy regularnie dopuszczają się przemocy wobec lokalnej ludności. Dzieci i ich rodziny żyją w stanie stałej, nadmiernej czujności. Kiedy w trakcie prowadzonych przez nas zajęć słychać odgłosy samochodów osadników, dzieci ze strachu natychmiast przerywają naukę czy zabawę.

Oprócz opieki medycznej i zajęć psycho-socjalnych, Polska Misja Medyczna we współpracy z partnerami na miejscu przystosowała i umeblowała wybrane budynki społeczności, które zostały w ten sposób przygotowane pod prowadzenie regularnych działań edukacyjnych i medycznych. Wszystkie działania na rzecz Chan al-Ahmar są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Izrael popełnia zbrodnię wojenną

– Jeśli decyzja o wyburzeniu i przesiedleniu Chan al-Ahmar zostanie wprowadzona w życie, ci ludzie niemal z dnia na dzień staną się bezdomni. Stracimy również efekty trzech lat pomocy, finansowanej z pieniędzy polskich podatników – komentuje Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej – Już raz udało się taką decyzję powstrzymać. Zgłosiliśmy tę sprawę Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie tej tragedii zapobiec.

Wyburzenie i przesiedlenie Chan al-Ahmar narusza Międzynarodowe Prawo Karne (MPK) i Międzynarodowe Prawo Humanitarne (MPH), które zakazują przymusowego przesiedlenia osób chronionych z terytorium okupowanego. Artykuł 8 Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego klasyfikuje "deportację lub przesiedlenie całości lub części ludności okupowanego terytorium" jako zbrodnię wojenną.

