Izraelski minister Ben Gwir dostał zakaz wjazdu do Francji

Ben Gwir został objęty zakazem po publikacji nagrania, na którym szydził z zatrzymanych przez izraelskie służby aktywistów Globalnej Flotylli Sumud.

Na filmie widać kilkadziesiąt osób klęczących na ziemi, podczas gdy izraelski minister wymachuje flagą Izraela i wykrzykuje po hebrajsku hasła podkreślające dominację państwa izraelskiego. Materiał wywołał oburzenie w wielu krajach europejskich.

Ben Gwir nie wjedzie do Polski. Pięć lat zakazu

Decyzja władz francuskich, o której poinformował w sobotę (23 maja) szef MSZ Jean-Noel Barrot, wpisuje się w szerszą reakcję międzynarodową na działania Ben Gwira.

W ostatnich dniach podobne kroki podjęła również Polska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ogłosił w czwartek (21 maja) decyzję o objęciu izraelskiego ministra pięcioletnim zakazem wjazdu do Polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że reakcja była konsekwencją "poniżającego traktowania" zatrzymanych aktywistów, wśród których znajdowali się również obywatele Polski.

Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się do MSWiA z formalnym wnioskiem o wpisanie Ben Gwira do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Nagranie z Izraela wywołało oburzenie

Zachowanie izraelskiego ministra spotkało się także z krytyką części polityków w Izraelu, w tym przedstawicieli rządu premiera Benjamina Netanjahu.

Dyplomaci kilku państw europejskich, m.in. Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, wyrazili sprzeciw wobec sposobu traktowania uczestników flotylli próbującej dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy.

Itamar Ben Gwir jest liderem skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła i od 2022 r. pełni funkcję ministra bezpieczeństwa narodowego w rządzie Netanjahu. Polityk od lat budzi kontrowersje ze względu na radykalne poglądy i wypowiedzi dotyczące Palestyńczyków oraz wojny w Strefie Gazy.

