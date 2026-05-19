Znów problemy z produktami z Mercosur. Holandia odmówiła rozładowania statków

Jak donosi portal farmer.pl, holenderskie służby odesłały statki ze śrutą sojową do Ameryki Południowej, wskazując, że w ładunku znajdowały się nasiona zawierające zakazaną w UE odmianę GMO HB4. Informacja o nieprawidłowościach została przekazana do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF).

Z decyzją nie zgadza się Argentyna, która zakwestionowała metody badań holenderskiego sanepidu. Według ekspertów, powodów nerwowej reakcji tego kraju jest kilka. Pierwszy to brak wiedzy o tym, że wspomniana odmiana GMO jest zakazana na terenie UE. W Argentynie jest ona bowiem stosowana powszechnie w celu uchronienia upraw przed skutkami suszy. Po reakcji holenderskich władz argentyńscy rolnicy mogą mieć poważne problemy ze sprzedażą swoich upraw do UE. Drugim powodem jest fakt, że odesłanie statków ze śrutą było pierwszym przypadkiem niewpuszczenia produktów z państw Mercosur na teren państwa członkowskiego UE.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, partie soi z Argentyny były kierowane do odbiorców w Belgii, Niemczech i Czechach, natomiast dostawy z Brazylii trafiały do podmiotów we Francji, Włoszech i Luksemburgu. Dostawy, w których wykryto zakazane substancje były realizowane w dniach 19 marca oraz 14, 17 i 27 kwietnia.

UE zamyka rynek dla mięsa z Brazylii

Unijny rynek dla mięsa z Brazylii ma zostać zamknięty od września. Powodem jest brak gwarancji, że produkcja odbywa się zgodnie z unijnymi wymogami. To również pokłosie inspekcji prowadzonych w ostatnich dwóch latach oraz druzgocących raportów.

Sprawa dotyczy wołowiny skażonej hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii Europejskiej. Audyty wykazały, że władze Brazylii zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów.

Skażone mięso z Brazylii pojawiło się na terytorium Unii Europejskiej już w październiku 2025 r. O sprawie dowiedzieliśmy się jednak dopiero pod koniec lutego 2026 r.

