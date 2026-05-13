Zajączkowska-Hernik: Presja ma sens! Brazylia z zakazem eksportu do UE

We wtorek korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka podała, że rynek dla mięsa z Brazylii ma zostać zamknięty od września. Powodem jest brak gwarancji, że produkcja odbywa się zgodnie z unijnymi wymogami. To również pokłosie inspekcji prowadzonych w ostatnich dwóch latach oraz druzgocących raportów.

Teraz europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik potwierdza: "PRESJA MA SENS! Brazylia dostała zakaz eksportowania swoich produktów do Unii Europejskiej w ramach umowy z Mercosur. To pokłosie dostarczania przez to państwo toksycznej żywności do UE o czym od dawna informowałam! Od 3 września Brazylia nie będzie mogła wysyłać do UE. bydła, drobiu, jaj, produktów akwakultury czy miodu. Komitet SCOPAFF przy Komisji Europejskiej przyznał nam rację i słusznie wykluczył Brazylię z listy krajów spełniających normy UE".

Zajączkowska-Hernik: Wspólnie dołożyliśmy cegiełkę do tej ważnej sprawy

"Ostrzegałam od samego początku! Oczekuję, że do tego czasu polski rząd i oddelegowane do tego służby będą niezwykle restrykcyjnie sprawdzać każdy kilogram dostarczanej przez Brazylię żywności! Już wiele tygodni temu Komisja Europejska opublikowała wyniki audytu, który jasno wskazywały, że Brazylia nie kontroluje jakości żywności wysyłanej do UE. Przecież to w ogóle jest skandal, że mimo to pozwolono, by dostarczali tu swoje produkty i narażali zdrowie konsumentów. Kurczak z salmonellą, wołowina z hormonami, pestycydy... jak można było do tego dopuścić?! Potrzebny był ogromny nacisk i w efekcie udało się tę decyzję zmienić! Kochani wspólnie dołożyliśmy cegiełkę do tej ważnej sprawy" – czytamy we wpisie na X.

"Warto było nagłaśniać wszystkie skandaliczne przykłady badziewnej, skażonej żywności, która pojawiła się u nas z Brazylii i państw Mercosur. Ale to dopiero pierwszy krok, musimy walczyć o kolejne takie decyzje! Jeszcze Argentyna, Urugwaj i inne państwa Mercosuru – aż do kompletnego wywalenia w powietrze całej tej szkodliwej umowy, która uderza w polski rolnictwo i zdrowie nas wszystkich! I pamiętajcie – sprawdzajcie co jecie i kupujcie POLSKIE produkty!" – zakończyła eurodeputowana.

