"Moje rozmowy przynoszą kolejne efekty". Minister potwierdza ważną informację

Unia Europejska ma od września zablokować dostęp do rynku dla mięsa z Brazylii. Jak ustaliła korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka, powodem jest brak gwarancji, że produkcja odbywa się zgodnie z unijnymi wymogami. To również pokłosie inspekcji prowadzonych w ostatnich dwóch latach oraz druzgocących raportów.

Sprawa dotyczy wołowiny skażonej hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii Europejskiej. Audyty wykazały, że władze Brazylii zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów.

Brazylia to jeden z czterech krajów Ameryki Południowej, zrzeszonych w grupie Mercosur, które zawarły umowę handlową z UE. Porozumienie obowiązuje od 1 maja i znosi cła na ponad 90 proc. produktów. W praktyce oznacza to łatwiejszy import m.in.: drobiu, wołowiny, nabiału, cukru i etanolu. Przeciwnicy tego rozwiązania argumentowali, że osłabi ono konkurencyjność – a może nawet rentowność – rodzimych gospodarstw rolnych. Tym bardziej, że żywność z Ameryki Południowej nie jest objęta rozmaitymi wymogami, które UE nałożyła na lokalnych rolników. Ostatecznie przeciwko umowie z Mercosur opowiadały się Polska, Węgry, Austria, Francja i Irlandia.

Skażone mięso z Brazylii pojawiło się na terytorium Unii Europejskiej już w październiku 2025 r. O sprawie dowiedzieliśmy się jednak dopiero pod koniec lutego 2026 r.

Brazylia wypada z unijnej listy

Do sprawy odniósł się minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. "Ważna decyzja dla bezpieczeństwa konsumentów i ochrony polskich rolników!" – wskazał we wpisie na platformie X.

"Moje rozmowy i przekonywanie unijnych ministrów przynoszą kolejne efekty. Na dzisiejszym posiedzeniu SCOPAFF [ang. Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – przy. red.] wszystkie państwa członkowskie jednomyślnie zdecydowały: od 3 września 2026 r. Brazylia traci prawo eksportu do UE m.in. bydła, koni, drobiu, akwakultury i miodu" – czytamy.

"Koniec z podwójnymi standardami! Od importerów bezwzględnie wymagamy tego samego, czego od polskich rolników. Chronimy nasze rolnictwo i zdrowie konsumentów" – podkreślił Krajewski.

