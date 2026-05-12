"Publicznie powiedział". Szłapka zarzuca Mentzenowi "ordynarne kłamstwo"

Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji, który w poniedziałek był gościem "Rymanowski Live” ocenił, że "Polska wydaje mnóstwo pieniędzy na rzeczy, na które nie powinna wydawać".

Zdaniem Mentzena utrzymanie Ukraińców w poprawczakach kosztuje Polskę 1 mld 200 mln zł

– Jeden prosty przykład. Wie pan redaktor, ile kosztuje Polskę utrzymanie Ukraińców w poprawczakach? 1 mld 200 mln zł – powiedział.

Lider Nowej Nadziei ocenił, że "ich wszystkich trzeba by deportować na Ukrainę i od razu mamy 1 mld 200 mln rocznie".

Dopytywany, ilu Ukraińców jest w polskich poprawczakach, bo to jest jakaś niewiarygodnie wysoka kwota, odpowiedział, że "to jest bardzo proste".

– Raz – że utrzymanie kogoś w poprawczaku jest drogie, dwa – musimy zapewnić lekcje, bo to zgodnie z polską konstytucją trzeba kształcenie każdemu z tych Ukraińców zapewnić. I jak się policzy, zresztą to jest w dokumentach, ja sobie tego nie wymyśliłem, koszt utrzymania osoby w poprawczaku razy liczba Ukraińców w poprawczaku razy 12 miesięcy, to wychodzi 1 mld 200 mln – tłumaczył.

Szłapka zarzuca Mentzenowi "ordynarne kłamstwo"

Do słów Sławomira Mentzena odniósł się we wtorek na konferencji prasowej rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.

– Sławomir Mentzen publicznie powiedział, że utrzymanie Ukraińców w poprawczakach kosztuje Polskę 1 mld 200 mln zł. To ordynarne kłamstwo – powiedział.

Rzecznik prasowy rządu wyjaśnił, że "utrzymanie wszystkich poprawaczków w Polsce, zakładów poprawczych, kosztuje niecałe 40 mln zł".

"Chciałem powiedzieć, że jest idiotą". Mentzen nie zamierza przepraszać gen. Kukuły

Mentzen o PiS: Jaką koalicję mam z nimi robić? To są niepoważni ludzie