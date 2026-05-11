Mentzen o PiS: Jaką koalicję mam z nimi robić? To są niepoważni ludzie

Jednym z tematów poniedziałkowej rozmowy na kanale Rymanowskiego była kwestia wojska i stanu bezpieczeństwa Polski. Prowadzący zapytał, czy w ewentualnym przyszłym rządzie Konfederacja chciałaby objąć stanowisko ministra obrony. Mentzen zapytał, z kim Konfederacja miałaby taki rząd sformować. – Nie widzę partnera do nowego rządu – przyznał Mentzen. Rymanowski zauważył, że na razie nie zapowiada się na to, by ugrupowanie miało uzyskać samodzielną większość.

– To może się okazać, że nie będziemy mieli swojego ministra obrony narodowej, jak nie będziemy mieli większości – powiedział Mentzen. – Niech mi pan powie, panie redaktorze, z kim ja mam teraz zrobić koalicję? Uważam że kryptowaluty należy ludziom dać, znaczy nie dać, ale niech sobie sami kupią. Jarosław Kaczyński wypuścił dzisiaj projekt ustawy, żeby zakazać kryptowalut, nie widzę tutaj miejsca na kompromis – powiedział Mentzen. Chciał wyliczać dalej, ale prowadzący poprosił o rozwinięcie tematu kryptowalut. Dopytywany, poseł Konfederacji oznajmił, że pomysł PiS-u o zakazie jest absurdalny.

Koalicja Konfederacji z PiS? Mentzen: To są niepoważni ludzie

Mentzen potwierdził, że we wtorek przedstawi w Sejmie projekt ustawy dotyczący kryptowalut. – Politycy PiS-u dobre już pół roku przekonują, że ustawa rządu Tuska jest zła, bo jest zbyt restrykcyjna, za bardzo ogranicza możliwość prowadzenia tej działalności w Polsce. Także to jest przeregulowanie. Pół roku tego słuchałem. Janusz Kowalski o tym mówił, Zbigniew Bogucki o tym mówił, prezydent Karol Nawrocki o tym mówił. "Nie, nie wolno tak bardzo regulować, regulacji musi być mniej, mniej restrykcyjnie, żeby ten rynek mógł się rozwijać, żeby branża mogła działać" – stwierdził Mentzen.

– Mija tydzień i Jarosław Kaczyński wypuszcza ustawę zakazującą. Jak poważnie można traktować ludzi, którzy przez pół roku gardłują, że nie wolno przeregulować tej branży, po czym wypuszczają projekt ustawy zakazujący działalności w tej branży. Przecież to znowu ręce opadają. O czym ja mam z nimi rozmawiać? Jaką koalicję mam z nimi robić? To są niepoważni ludzie – dodał.

