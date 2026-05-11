Turnieje sterowania dronami. Ciekawa propozycja Mentzena

Jednym z tematów rozmowy była kwestia wojska i stanu bezpieczeństwa Polski. Poseł Konfederacji powiedział, że Polska powinna mocno rozwinąć przemysł bezzałogowców, a także umiejętności społeczeństwa w tym zakresie. Najlepiej, gdyby uczyli się tego już uczniowie. Tu polityk zwrócił uwagę na można to połączyć z naturalnymi zainteresowaniami ludzi będących w młodym wieku.

Mentzen proponuje turnieje sterowania dronami

– Gdyby to cokolwiek ode mnie zależało, już teraz na poziomie liceów i wyżej byśmy wszędzie zrobili turnieje sterowania dronami, wiadomo że nieuzbrojonymi [...]. Niech się dzieciaki uczą. Ludzie, którzy mają teraz 17, 18, 19, 20 lat, oni w takie gry grają od dziecka. Oni się idealnie do tego nadający. Niech oni sobie latają tymi dronami, będą w tym absolutnie fantastyczni – powiedział Sławomir Mentzen w Rymanowski Live.

– W każdym powiecie zróbmy zawody o puchar starosty powiatu, najlepsi zawody w województwie, znajdźmy mistrza Polski w sterowaniu dronem FPV – zaproponował jeden z liderów Konfederacji. – Niech dziesiątki tysięcy dzieciaków kupią sobie drona albo szkoła niech im kupi i niech ćwiczą sterowanie tym dronem – powiedział Mentzen.

Rymanowski stwierdził, że jest to świetny pomysł, na co Mentzen odparł, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz –podobie jak inni ważni politycy – słyszał o nim już trzy kwartały temu i nic się nie wydarzyło.

Lider Konfederacji nie zamierza przepraszać gen. Kukuły

Mentzen podkreślił, że zawsze należy mieć na uwadze – im lepiej państwo przygotowane jest do wojny, tym silniej wzrasta prawdopodobieństwo, że wojny nie będzie. Polityk ocenił, że gdyby w Polsce zrobiono próbną mobilizację, to wyszłaby z tego "epicka katastrofa". Jego zdaniem polskie wojsko potrzebuje reorganizacji, bo nie wszystko da się rozwiązać poprzez dosypanie dodatkowych pieniędzy.

Poseł powiedział, że jego krytyka generała Kukuły była uzasadniona i nie zamierza go przepraszać. Mentzen powiedział też, że zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie dobrze znają stan polskiego wojska, ale jego zdaniem ten stan jest ukrywany przed Polakami.

