Bosak czy Mentzen? Wyborcy Konfederacji wybrali

"Obiecany dodatek do sondażu parlamentarnego, czyli kogo wyborcy Konfederacji kochają bardziej: mamę czy tatę?;)" – tak szef OGB Łukasz Pawłowski skomentował sondaż przeprowadzony wśród wyborców tej formacji.

Respondentom postawiono pytanie: "Gdyby Konfederacja rozpadła się na dwie partie, to na którą partię by Pan(i) zagłosował(a)?".

Większość, 53 proc. badanych, wskazało na Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka. Partię Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena wybrałoby 42,1 proc. ankietowanych. 4,9 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła 7,16 proc. głosów w wyborach parlamentarnych do Sejmu w 2023 roku. To przełożyło się na 18 mandatów w Sejmie. Był to piąty wynik wśród wszystkich partii.

KO coraz bliżej 40 proc. poparcia. Jest jednak haczyk

Wspomniany przez szefa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej sondaż parlamentarny pokazał, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, 38,89 proc. respondentów oddałoby głos na Koalicję Obywatelską. To wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniej fali badań OGB.

Drugie jest PiS z wynikiem 27,03 proc. Tu również widać wzrost – o 0,4 p.p.

Trzecia Konfederacja może liczyć 11,76 proc. poparcia (-1,3 p.p.)

Dalej jest formacja Grzegorza Brauna, Konfederacja Korony Polskiej, na którą zagłosowałoby 9,32 respondentów. To o 1,9 p.p. mniej niż w poprzednim badaniu. Nowa Lewica ma 5,2 proc. poparcia (-0,8).

Chęć oddania głosu na partię Razem deklaruje 3,51 proc. ankietowanych, a to wzrost o 1 punkt procentowy. PSL ma w tym badaniu wynik 2,39 proc. (+0,3 pkt. proc.), a Polska 2050 1,9 proc. (+0,8).

Konfederacji grozi rozpad? Krzysztof Bosak zabrał głos

W pierwszej połowie maja w Polskim Radiu 24 Krzysztof Bosak przyznał, że on i Sławomir Mentzen mają inne zdanie w niektórych kwestiach.

– Różniliśmy się wielokrotnie. To nie jest pierwszy raz, że pomiędzy liderami Konfederacji jest różnica zdań. Natomiast relacje między nami są dobre, partnerskie. Prowadzimy wspólnie Konfederację do wzrostów sondażowych. Utarczek nie ma, a na to zdarzenie, które jest teraz tak komentowane w mediach, trzeba było bardzo długo czekać. Zatem to tylko potwierdza, że są to sytuacje niezwykle wyjątkowe – powiedział.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu nie należy robić sensacji z tego, że "jeden polityk ma taką opinię, a drugi inną".

Pytany o to, czy Konfederacji grozi rozpad, odpowiedział, że nie.

Czytaj też:

"To nie jest żadna nowość". Bosak mocno do Czarnka: Teraz się pan obudził?