Bosak o wypowiedzi Mentzena: Nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą

Podczas wiecu w Elblągu Sławomir Mentzen został zapytany o to, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli. – Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule (...). Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – powiedział polityk Konfederacji. Przytoczył w tym kontekście wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o zestrzeliwaniu dronów.

– Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 milionów za sztukę do tych dronów ze sklejki, wysyłanych tutaj ze wschodniej granicy, gdyby tylko to miało tam jakąś jedną rzecz uratować. To jest niepoważne. Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny, o ograniczeniach zasobów – przekonywał Mentzen.

"Nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą"

Słowa polityka Konfederacji są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Głos w sprawie zabrał m.in. partyjny kolega Mentzena, Krzysztof Bosak. "Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca" – ocenił za pośrednictwem platformy X.

"Zrozumienie wyzwań ekonomii wojny z udziałem dronów jest już także w coraz większym stopniu w MON, czego wyrazem jest uruchamianie programu SAN oraz uformowanie Inspektoratu Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia" – podkreślił.

"Nasza krytyka jest potrzebna, ale nie powinna szukać łatwej i fałszywej polaryzacji, lecz mieć charakter właściwy dla stylu, który afirmujemy w Konfederacji – stylu merytorycznej opozycji. Na krytykę zasługuje więc przede wszystkim MON i zbyt późne podejmowanie różnych decyzji, niedostateczne efekty, zbyt rozwlekłe przygotowywania do zmian, niedostatecznie dynamiczne reformowanie Sił Zbrojnych, w niektórzy przypadkach dyskusyjne lub chybione decyzje zakupowe i – tu Sławomir Mentzen ma pełną rację – brak sprawdzania zdolności mobilizacyjnych Sił Zbrojnych" – wskazał Bosak.

Bosak: Mentzen został źle poinformowany

"Jestem przekonany, że wypowiedź Sławomira Mentzena wynikała z dobrych intencji, ale jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje szefa SG Sławomir Mentzen został źle poinformowany przez doradców, a jeśli chodzi o wypowiedź generała to po prostu błędnie ją zrozumiał" – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

"Wyrażenie troski o życie każdego obywatela przez najważniejszego dowódcę nie musi oznaczać zanegowania zasad ekonomii przygotowań obronnych państwa. Ta wypowiedź była dwuznaczna, patetyczna i pewnie niepotrzebna, ale słuchajmy siebie nawzajem z dobrą wolą!" – dodał.

