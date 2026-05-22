Żurek czy Bodnar? Polacy dokonali oceny w nowym sondażu

W nowym sondażu SW Research na zlecenie portalu Onet.pl Polaków zapytani:"Kogo Pan/Pani lepiej ocenia w roli ministra sprawiedliwości: Adama Bodnara czy Waldemara Żurka?".

37,1 proc. ankietowanych wskazało, że w roli ministra sprawiedliwości ocenia tak samo Adama Bodnara i Waldemara Żurka.

Waldemar Żurek wypada jednak lepiej od swojego poprzednika.

Obecny minister sprawiedliwości uzyskał 23,6 proc. wskazań. Adam Bodnar – poprzedni minister sprawiedliwości – uzyskał zaś 11,4 proc. badanych.

W sprawie tego, kto jest lepszym szefem resortu sprawiedliwości, nie ma zdania 28 proc. ankietowanych.

Rekonstrukcja rządu. Żurek zastąpił Bodnara

Po przejęciu władzy przez obecną koalicję – KO, PSL, Polskę 2025 i Lewicę, ministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Donalda Tuska został Adam Bodnar.

23 lipca ubiegłego roku Adam Bodnar został zdymisjonowany z funkcji ministra sprawiedliwości. Zastąpił go Waldemar Żurek.

"Choć obaj szefowie resortu zapowiadali szybkie rozliczenia poprzedniej władzy, żaden z nich nie może pochwalić się w tym zakresie spektakularnym sukcesem" – komentuje portal Onet.pl.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 18 i 19 maja 2026 roku metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1602 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

