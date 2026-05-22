Anglia: Student śmiertelnie ugodzony nożem rytualnym. Policja zakuła go w kajdanki

Brytyjskie media relacjonują przebieg przesłuchania podejrzanego o zabójstwo Henry'ego Nowaka, 18-letniego brytyjsko-polskiego studenta finansów i rachunkowości pochodzącego z Chafford Hundred w hrabstwie Essex. Na ławie oskarżonych zasiadł 23-letni Vickrum Digwa. Mężczyzna twierdzi, że dźgnięty przez niego mężczyzna miał wcześniej zaatakować go na tle rasistowskim.

Zabójstwo studenta

Do tragicznego zdarzenia doszło 3 grudnia 2025 r. na Belmont Road w Southampton. Digwa twierdzi, że spotkał Nowaka na jednej z ulic, kiedy szedł do swojego samochodu po jedzenie. Między mężczyznami miało dojść do sprzeczki. Oskarżony twierdzi, że działał w obronie własnej po tym, jak został zaatakowany na tle rasistowskim. Student miał uderzyć go pięścią, zerwać turban i ciągnąć za włosy. Digwa użył noża, raniąc go w nogę, ponieważ obawiał się, że ostrze zostanie mu odebrane i użyte przeciwko niemu. Jak twierdzi, nie pamięta momentu zadania śmiertelnego ciosu w klatkę piersiową. Sekcja zwłok Nowaka wykazała łącznie cztery rany kłute.

Prokurator wskazał, że Nowak tuż przed śmiercią wysyłał znajomym nagrania w aplikacji Snapchat. Na jednym z nich widać, jak Digwa idzie ulicą, a na szyi ma 21-centymetrowy nóż rytualny (kirpan). Między mężczyznami doszło do wymiany zdań.

– Jesteś złym człowiekiem, powiedz, że jesteś złym człowiekiem — mówi Nowak, na co Digwa odpowiedział stwierdzająco. Chwilę później nagranie się urwało.

Wiadomo, że Nowak wracał tej nocy do domu z imprezy. Badanie wykazało obecność alkoholu w jego krwi, jednak stężenie nie przekraczało limitu dopuszczalnego dla kierowców, czyli poniżej 0,8 promila. Jak twierdzą brytyjskie media, po otrzymaniu ciosów Nowak zaczął uciekać. Świadkowie twierdzą, że krzyczał, iż został ugodzony nożem i umiera. Na miejscu zjawiła się policja. Zachowanie funkcjonariuszy zszokowało opinię publiczną. Policjanci zakuli bowiem Nowaka w kajdanki. Dopiero po chwili zdali sobie jednak sprawę, że jego rany są poważne. Na miejsce wezwano helikopter ratunkowy. Mimo to, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Po zdarzeniu, w kieszeni Digwy znaleziono telefon Nowaka. W sprawie odpowiada również jego matka, która miała zabrać nóż z miejsca zdarzenia i schować go w domu, co zarejestrowały kamery. Kobieta nie przyznaje się do zarzutu zacierania śladów.

