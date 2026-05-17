Chyba że się Mazurowi nie podoba

Co rzekła? Są państwo gotowi? Rzekła: „Jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą”. Stop. W czasach zamykania porodówek, oddziałów szpitalnych, masowego przenoszenie terminów badań i wizyt u lekarzy interpretacja takich słów okazała się wyzwaniem. Stop. Według subiektywnej oceny autora wygrał nieweryfikowalny wpis anonimowego internauty z gatunku czarnego humoru: „Widać, że medyczna marihuana działa”. Stop.