Ostatni hetman mocarstwa

Postać tragiczna i bohaterska zarazem. Był jeszcze ostatnim wodzem mocarstwa, jego następcy już tylko przedstawicielami słabnącej Korony i Litwy.

Hetmanem polnym został w 1618 r., w wieku 27 lat, stając się jednocześnie najmłodszym przedstawicielem tego urzędu w dziejach Polski. Związany był ze Stanisławem Żółkiewskim, pogromcą Moskwy, który chciał uczynić z niego swego następcę. Od razu też poznał gorycz porażki, ponieważ w 1620 r., w czasie wyprawy do Mołdawii, dostał się do niewoli. I po klęskach pod Cecorą i Mohylewem był przez Tatarów i Turków przetrzymywany w różnych więzieniach. Dlatego nie wziął udziału w obronie Chocimia w 1621 r., gdzie hetman Jan Karol Chodkiewicz odparł najazd ogromnej armii sułtana i jego lenników.