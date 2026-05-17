Najpiękniejsze miejsce na ziemi

„W takich momentach, gdy czuł ziemię pod plecami, rozmarzał się, tracił siły, szybował do nieba. Był w raju”.

– Jak można się takim urodzić? – pytał go kierownik zlewni, do której oddawał zwiezione z całej wsi mleko. – Można – odpowiadał Lucek. – Jak można być tak głupim? – drążył temat kierownik. – Można. – Nikt tu nie jest taki głupi jak ty – wyrokował kierownik. – Ty jesteś.

Takie rozmowy prowadzili ze sobą codziennie. Powtarzały się te same pytania, powtarzały też te same uderzenia w twarz, pozostawiane bez odpowiedzi. Kierownika zlewni męczyło, widać, wciąż to samo, w nieskończoność więc pytał: „Dlaczego ty taki głupi jesteś? Śpisz z kobyłami czy co? Dlaczego taki dziwny jesteś? Nie można patrzeć na ciebie”.